La explicación a la espectacular maniobra del F18 en Gijón: el capitán Botana esquivó una bandada de gaviotas

Era uno de los momentos más esperados del Festival Áreo de Gijón, siempre lo es, la llegada de los reactores, de los aviones de combate, en este caso un F18 y un Eurofighter. El primero, acompañado de un enorme rugido, hizo su entrada en la bahía de San Lorenzo por detrás del cerro, dirigiéndose hacia la playa, donde decenas de miles de personas seguían la exhibición. En medio de la maniobra de aproximación, cuando más cerca estaba de la playa, el capital Botana, el piloto de la aeronave, realiza un brusco cambio de dirección, dejando al avión suspendido en el aire durante unas décimas de segundo y le da potencia para salir de nuevo hacia los cielos. El piloto se vio obligado a aplicar gases, conectar el sistema de postcombustión que facilita potencia extra al motor, y alzar el morro para ganar altura de nuevo. Espectacular. Hubo, eso sí, gente que se asustó, que pensó que había perdido el control. También quien calificó de «muy arriesgada» la maniobra. Y así, durante varias horas, los rumores y los vídeos, incluido el de EL COMERCIO, se fueron comentando y compartiendo entre los aficionados.

Esta misma tarde, el director del festival, Pablo González explicaba a este periódico lo que había sucedido: «Las medidas de seguridad del festival aéreo son muy exigentes. La gente no puede pensar que eso es un vuelo libre y que cada uno hace lo que le viene en gana. Todo está medido. De hecho, la caja aérea está medida, es algo físico para nosotros, con unas medidas que en base a las velocidades tienen una serie de distancias», tranquiliza cuando le preguntamos si hubo algún riesgo en la maniobra. «Yo he visto ya unos vídeos internos donde hay unos pájaros que se cruzan en la trayectoria del avión y el capitán Botana reacciona adecuadamente y muy rápido. Lo que se ve por fuera no se entiende, pero lo que se vive a bordo de la cabina claro que se comprende. Es una maniobra de escape, de abortar una maniobra y de salir de esa trayectoria y recuperar altura y distancia. Eso es lo que ha hecho», detalla.

Añade que lo sucedido, en cualquier caso, servirá para mejorar en el futuro. «Hay que analizar muchos factores, tipo si el avión tuvo alguna incidencia mecánica o una bajada de revoluciones, pero lo fundamental es eso que te digo. Él va a iniciar una maniobra, se encuentra una bandada de pájaros, modifica la trayectoria y sale. Aborta y sale. Sabe lo que está haciendo y sabe lo que tiene que hacer, y lo hace inmediatamente y perfectamente bien. Eso no quita de que luego para futuras ediciones, evidentemente, siempre con cualquier incidencia de este tipo, hay un análisis y unas medidas correctoras o para que no pase más», explicaba.

Casi al mismo tiempo, el Ejército del Aire daba también explicaciones en sus redes sociales. «Como habéis visto, uno de nuestros cazas F-18 realizó una maniobra evasiva al detectar una bandada de aves en su trayectoria. Esta acción forma parte del protocolo habitual para preservar tanto la integridad del piloto como la seguridad del público», explicaban, para añadir que «nuestros aviadores están formados para reaccionar en milésimas de segundo ante cualquier imprevisto. En este caso, el piloto actuó con ejemplar rapidez y profesionalidad, evitando un posible impacto sin comprometer la exhibición». Y concluyen dejando claro de nuevo que «la seguridad es, y seguirá siendo, nuestra máxima prioridad en cada demostración aérea».

En definitiva, la maniobra en sí no estaba prevista tal y como fue, pero en ningún momento, según organización ni Ejército del Aire, se perdió el control de la situación. Hay que recordar que las bandadas de pájaros son uno de los peores enemigos de los aviones, y que no es la primera vez que se producen accidentes por esta causa. El capitás Botana reaccionó en milésimas de segundo para esquivar a ese grupo de gaviotas que se cruzó en su camino en la exhibición de Gijón. Un diez.