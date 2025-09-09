La Facultad de Enfermería de Gijón recibe a los nuevos alumnos: «Alimentad vuestra vocación con valores y conocimientos»

Nerviosos y expectantes. Así llegaron este martes a la Universidad Laboral los 63 estudiantes de nuevo ingreso que se adentrarán este año en la Facultad ... de Enfermería de Gijón para formarse en una profesión marcada por la vocación. Su primer día lectivo fue una jornada de acogida e integración en la que se les habló de instalaciones –las clases se reparten entre el edificio anexo al Hospital de Cabueñes y dos aulas de la Laboral–, horarios, normativa y algunas otras cuestiones básicas de la vida universitaria, pero también de la importancia de mantener esa vocación que les ha permitido superar un proceso de admisión «duro» por las exigencias y la alta demanda.

«Y no solo mantenerla, sino alimentarla con todos los valores profesionales y los conocimientos teóricos que intentaremos proporcionarles, así como los conocimientos prácticos que adquirirán en los laboratorios y en los dispositivos asistenciales», destacó el decano de la Facultad, Fernando Alonso. Cuentan para ello con un profsorado que, además de tener una formación académica sólida, tiene una amplia experiencia asistencial. Diez profesores están dedicados exclusivamente a la docencia y veintitrés compatibilizan la asistencia con la actividad docente, por lo que «conocemos muy bien el sistema sanitario y la profesión», apuntó.

Problema de absentismo

Este primer semestre solo tendrán clases teóricas y vivirán la parte más «genérica» del grado, por lo que es importante concebirlo como «un periodo de adaptación a la universidad que debéis aprovechar para orientaros y acudir a clase», les remarcó, preocupado porque «el absentismo es un problema que se está viviendo en todos los grados». Utilizó como reclamo el proyecto para trasladar la Facultad de Enfermería a la Universidad Laboral, que no solo triplicará el espacio disponible –pasará de 800 a casi 2.000 metros cuadrados– sino que potenciará la formación práctica al dotar a la facultad de laboratorios propios. «Vamos a ganar en confort y comidad», resaltó el decano. Sin embargo, muchos de los nuevos universitarios no tenían constancia al respecto.

Una de ellas, la gijonesa Rocío Bresme, de 20 años, se decantó por Enfermería después de haber completado el grado superior en Imagen para el Diagnóstico y Medicina Nuclear. «Me llamó la atención la profesión al hacer las prácticas de rayos y creo que me gustaría estar en pediatría o urgencias». Algo similar le pasó a José Iglesias. Empezó a estudiar Medicina, pero tuvo que aparcar los estudios y «ahora que quiero retomarlos decidí tirar por Enfermería por el trato con el paciente. Cuando he estado malo, yo me acuerdo más de los enfermeros».

En la jornada participaron también la secretaria de Estudios, Rosario Riestra, y dos representantes del Consejo de Estudiantes, que les informaron sobre las diferentes opciones a su disposición para participar en la representación estudiantil.