Los estudiantes de nuevo ingreso de la Facultad de Enfermería, durante la jornada de acogida e integración en la Universidad Laboral. Juan Carlos Román
Inicio del curso en Gijón

La Facultad de Enfermería de Gijón recibe a los nuevos alumnos: «Alimentad vuestra vocación con valores y conocimientos»

La Facultad de Enfermería dio la bienvenida a 63 nuevos estudiantes que cursarán el grado entre el Hospital de Cabueñes y la Universidad Laboral

María Agra

María Agra

Gijón

Martes, 9 de septiembre 2025, 19:29

Nerviosos y expectantes. Así llegaron este martes a la Universidad Laboral los 63 estudiantes de nuevo ingreso que se adentrarán este año en la Facultad ... de Enfermería de Gijón para formarse en una profesión marcada por la vocación. Su primer día lectivo fue una jornada de acogida e integración en la que se les habló de instalaciones –las clases se reparten entre el edificio anexo al Hospital de Cabueñes y dos aulas de la Laboral–, horarios, normativa y algunas otras cuestiones básicas de la vida universitaria, pero también de la importancia de mantener esa vocación que les ha permitido superar un proceso de admisión «duro» por las exigencias y la alta demanda.

