Urgente Atascos en la autopista 'Y' por el accidente de un motorista en Serín
Las vicedecanas Celina González y Marta Vidal, en la jornada de bienvenida de los alumnos de nuevo ingreso en la Facultad Jovellanos. Damián Arienza

Gijón

Comienza el curso universitario
La Facultad Jovellanos da la bienvenida a los nuevos alumnos: «Esperamos que os esforcéis, pero sobre todo que seáis respetuosos y tolerantes»

La Facultad Jovellanos recibe a 319 estudiantes de nuevo ingreso que cursarán los grados en Comercio y Marketing, Trabajo Social, Turismo y Gestión y Administración Pública

María Agra

María Agra

Gijón

Jueves, 4 de septiembre 2025, 19:45

Aunque hasta dentro de cinco días no se embarcarán oficialmente en su andadura universitaria, la Facultad de Comercio, Turismo y Ciencias Sociales Jovellanos, en Gijón ... , dio este jueves la bienvenida a los 319 estudiantes de nuevo ingreso –27 menos que el año pasado– que cursarán los próximos cuatro años en «un entorno privilegiado, magnífico e incomparable»: la Universidad Laboral.

