Aunque hasta dentro de cinco días no se embarcarán oficialmente en su andadura universitaria, la Facultad de Comercio, Turismo y Ciencias Sociales Jovellanos, en Gijón ... , dio este jueves la bienvenida a los 319 estudiantes de nuevo ingreso –27 menos que el año pasado– que cursarán los próximos cuatro años en «un entorno privilegiado, magnífico e incomparable»: la Universidad Laboral.

La vicedecana de Calidad y Comunicación, Celina González, fue la encargada de recibir a los 180 estudiantes matriculados en Comercio y Marketing y explicarles el funcionamiento de la nueva etapa que comienzan. Desde el organigrama del equipo decanal, la distribución de espacios en el edificio o la nomenclatura de aulas, hasta información básica para el alumnado como correos electrónicos y páginas web.

Sin embargo, la parte más importante llegó cuando les hizo saber lo que se espera de ellos. Por un lado, algo tan evidente como «que asistáis a clase, os esforcéis y mostréis implicación con los estudios en los que os habéis matriculado, haciendo siempre un uso adecuado y responsable de los recursos», recalcó. Pero, sobre todo, que «seáis respetuosos y tolerantes», fundamental para convivir y resolver cualquier problema.

«Primero es muy genérico»

Sentadas las bases, la coordinadora de grado, Begoña Álvarez, tomó el testigo para aconsejar al alumnado sobre lo que se va a encontrar en el grado: «Me gustaría que os sintáis muy cómodos y empecéis en la mayor armonía y sintonía, pero en primero muchos de vosotros os vais a sentir decepcionados porque es un curso muy genérico. En segundo ya empezaréis a sentiros más cómodos con vuestra elección», aseguró.

Por la tarde fue el turno de los 72 estudiantes matriculados en Trabajo Social, los 32 en Turismo y los 35 alumnos en el grado online en Gestión y Administración Pública, que recibieron la misma información de cara al comienzo de las clases del martes. Todos ellos, tanto quienes acudieron por la mañana como por la tarde, realizaron un pequeño tour para familiarizarse con las instalaciones que utilizarán el resto del año y participaron en un taller de horarios y otro de campus virtual.