Marilis García-Alcalde, en el centro, junto a María José Sánchez y Dolores Horcajo, del Comité Antisida, durante un reconocimiento otorgado en 2013 por su entrega a los paciente con VIH. Paloma Ucha

Fallece la médica Marilis García-Alcalde, pionera en la atención a pacientes con VIH en Asturias

«Marilis fue un regalo. Para los pacientes, para sus compañeros y para el sistema sanitario público asturiano», dice el diputado Rafael Cofiño, quien fuera director general de Salud del Principado

O. S.

Gijón

Lunes, 8 de septiembre 2025, 16:10

María Luisa García-Alcalde Fernández, conocida como Marilis, quien fuera una de las primeras médicas internistas dedicadas a la atención de pacientes con VIH en Asturias, falleció el sábado en Oviedo a los 77 años, después de toda una vida de compromiso y lucha por mejorar la calidad de vida de los enfermos.

Durante décadas trabajó en el Hospital de Cabueñes, donde sus compañeros y también amigos la recuerdan con un tremendo cariño y con la gratitud de haber estado cerca «de una gran profesional y gran persona». Rafael Cofiño, diputado del Congreso y quien fuera director general de Salud Pública del Principado de Asturias, la define como «sonriente, con una energía tremenda, crítica, trabajadora, comprometida, cariñosa y una compañera enorme».

«Marilis fue un regalo. Para los pacientes, para sus compañeros y para el sistema sanitario público asturiano. Hoy que celebramos el día de Asturias pensar en personas como ella o en Santaclara nos hace entender lo que debe y debería ser Asturias. Personas así», apunta Cofiño.

El primer contacto de García-Alcalde con la atención sanitaria fue como enfermera. Pero su vocación médica estaba latente y ya trabajando en el Hospital General de Oviedo cursó los estudios, especializándose en medicina interna. Durante décadas compaginó su trabajo en el Hospital de Cabueñes con el de docente en la Escuela de Enfermería de Oviedo. En 2013 su entrega en la atención a pacientes de VIH le valió el reconocimiento del Comité Antisida, para quien fue un referente, un apoyo y una esperanza.

El funeral de Marilis García-Alcalde tendrá lugar el miércoles, 10 de septiembre, a las 12 del mediodía, en la iglesia parroquial de Santa Eulalia de Luarca, de donde era originaria.

