Un fallo técnico en las pruebas de conducción genera dudas en el proceso selectivo de EMTUSA

Iván Villar Gijón Sábado, 11 de octubre 2025, 02:00 Comenta Compartir

EMTUSA publicó esta semana los listados provisionales de la tercera fase de su proceso para la selección de 90 conductores de autobús, correspondiente a ... los resultados de las pruebas prácticas de conducción desarrolladas entre el 15 de septiembre y el 2 de octubre. De los 170 aspirantes que habían llegado hasta este punto, en un proceso al que concurrieron 470 personas, solo 115 podrán seguir adelante, a falta tan solo ya del reconocimiento médico y de comprobar que en el momento de la contratación los aspirantes tienen en vigor –con una validez de al menos seis meses– su Certificado de Aptitud Profesional (CAP) y al menos 8 puntos en su permiso de conducir. Este listado, frente al que se pueden presentar alegaciones hasta el próximo martes, inclusive, se ha aprobado con el visto bueno de los representantes que tiene la empresa en el tribunal calificador, pero no el de los representantes sindicales, que votaron en contra, toda vez que consta la existencia de «un problema técnico» durante la realización de las pruebas.

Cámaras estropeadas Participantes en este proceso denunciaron a EL COMERCIO que varios aspirantes hicieron su práctica en un autobús que tenía estropeadas las cámaras que debían registrar todas las maniobras realizadas durante su examen y recuerdan que las bases del proceso establecen que «la prueba será grabada durante todo el recorrido». Lo califican como «una grave irregularidad» que «genera dudas sobre la transparencia y el control del proceso selectivo». Fuentes de la empresa municipal señalan que si bien estas grabaciones sirven de apoyo, es un examinador autorizado por la Dirección General de Tráfico y que está presente en el autobús durante la realización de la prueba quien tiene la primera y última palabra sobre la calificación y el cómputo de faltas cometidas.

