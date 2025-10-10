El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
EL COMERCIO estrena un nuevo canal dedicado a las mascotas
Las fareras asistentes posan ante sus caricaturas, que integran la exposición. FOTOS: ARNALDO GARCÍA

Fareras llenas de luz

Antigua Rula. La Autoridad Portuaria inaugura una muestra que homenajea a las 26 mujeres que trabajaron o trabajan en los faros de toda la costa española

Adrián Ausín

Adrián Ausín

Gijón

Viernes, 10 de octubre 2025, 22:56

Comenta

Bajo el título 'Fareras, la luz que nos guía', la Autoridad Portuaria inauguró ayer la exposición comisariada por la cineasta Cristina Rodríguez Paz que rinde homenaje a las 26 mujeres que han trabajado o trabajan como fareras en España –con algunas de ellas presentes–, reivindicando su papel dentro del mundo marítimo, tradicionalmente reservado a los hombres. La exposición, que podrá visitarse en la Antigua Rula hasta el 30 de noviembre, ofrece un recorrido por la vida, el trabajo y la memoria de estas mujeres a través de una cuidada selección de material historiográfico y obras de arte contemporáneo, que incluyen ilustraciones, collages, óleos, fotografías y ensamblajes.

En la inauguración, la presidenta de la Autoridad Portuaria, Nieves Roqueñí, destacó el valor simbólico y reivindicativo de la muestra. «Se trata de una exposición realizada, con permiso de Jane Austen, con mucho sentido y sensibilidad», dijo subrayando que las fareras, como las protagonistas de la literatura clásica, «han tenido que abrirse camino en una sociedad rígida, que durante mucho tiempo reservó los oficios del mar a los hombres».

Imagen principal - Fareras llenas de luz
Imagen secundaria 1 - Fareras llenas de luz
Imagen secundaria 2 - Fareras llenas de luz

La exposición forma parte de un proyecto multidisciplinar que también incluye el corto 'La luz que nos guía', proyectado como parte de la muestra, y está vinculada al largometraje 'Aunque seamos islas', que concursará en la próxima edición del FICX.

Roqueñí recordó que la Autoridad Portuaria gestiona ocho faros de la costa central y oriental asturiana (Cabo Peñas, Candás, Torres, Tazones, Lastres, Ribadesella, Llanes y San Emeterio); y anunció intervenciones de mantenimiento y actualización de sistemas de control, comenzando por Peñas, Ribadesella y Torres.

Historia y patrimonio

También valoró el papel histórico y patrimonial de los faros como señales de navegación y elementos clave en la identidad del territorio. «Desde que el primero de ellos, el de Cabo Peñas, fue inaugurado en 1852, los faros han sido parte de nuestra historia y memoria. Gracias al trabajo del personal de archivo y registro del Puerto, se ha conseguido conservar una valiosa documentación sobre este patrimonio», subrayó. Por último, Roqueñí ha puesto en valor la Antigua Rula como «un lugar vivo, abierto a la sociedad, donde arte y cultura dialoguen, siempre que sea posible, con el mundo marítimo y portuario que nos rodea».

La exposición puede visitarse los fines de semana y festivos de 11 a 14 y de 17 a 19.30, y de lunes a viernes de 17 a 19.30.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    0,72 euros por ir de Gijón a Oviedo: así quiere acabar con el problema del peaje del Huerna la patronal de las autopistas
  2. 2 Roba el bolso a una mujer en Avilés tras atacarla con unas tijeras en el cuello
  3. 3

    ¿Cuáles son los veinte destinos regulares y ocho chárter que estrenará el aeropuerto de Asturias?
  4. 4 Queman la vivienda de una vecina problemática del barrio gijonés de El Coto que ha protagonizado numerosos incidentes
  5. 5 Abierto el plazo de un mes para pedir las ayudas al alquiler en Asturias: llegan a 900 euros y estas son las condiciones
  6. 6

    «Mientras unos me agarraban y se reían, otros me rajaban con un cúter»
  7. 7

    ¿Por qué el Real Oviedo echa a Paunovic y recupera a Carrión?
  8. 8 Detenido por quemar la vivienda de la vecina «problemática» de El Coto, en Gijón
  9. 9

    Un conductor ebrio afronta cuatro años de cárcel por un accidente mortal en Sariego
  10. 10 En busca y captura la prostituta implicada en la muerte de Saúl Iglesias en Gijón

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Fareras llenas de luz

Fareras llenas de luz