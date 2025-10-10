Fareras llenas de luz Antigua Rula. La Autoridad Portuaria inaugura una muestra que homenajea a las 26 mujeres que trabajaron o trabajan en los faros de toda la costa española

Adrián Ausín Gijón Viernes, 10 de octubre 2025, 22:56 Comenta Compartir

Bajo el título 'Fareras, la luz que nos guía', la Autoridad Portuaria inauguró ayer la exposición comisariada por la cineasta Cristina Rodríguez Paz que rinde homenaje a las 26 mujeres que han trabajado o trabajan como fareras en España –con algunas de ellas presentes–, reivindicando su papel dentro del mundo marítimo, tradicionalmente reservado a los hombres. La exposición, que podrá visitarse en la Antigua Rula hasta el 30 de noviembre, ofrece un recorrido por la vida, el trabajo y la memoria de estas mujeres a través de una cuidada selección de material historiográfico y obras de arte contemporáneo, que incluyen ilustraciones, collages, óleos, fotografías y ensamblajes.

En la inauguración, la presidenta de la Autoridad Portuaria, Nieves Roqueñí, destacó el valor simbólico y reivindicativo de la muestra. «Se trata de una exposición realizada, con permiso de Jane Austen, con mucho sentido y sensibilidad», dijo subrayando que las fareras, como las protagonistas de la literatura clásica, «han tenido que abrirse camino en una sociedad rígida, que durante mucho tiempo reservó los oficios del mar a los hombres».

La exposición forma parte de un proyecto multidisciplinar que también incluye el corto 'La luz que nos guía', proyectado como parte de la muestra, y está vinculada al largometraje 'Aunque seamos islas', que concursará en la próxima edición del FICX.

Roqueñí recordó que la Autoridad Portuaria gestiona ocho faros de la costa central y oriental asturiana (Cabo Peñas, Candás, Torres, Tazones, Lastres, Ribadesella, Llanes y San Emeterio); y anunció intervenciones de mantenimiento y actualización de sistemas de control, comenzando por Peñas, Ribadesella y Torres.

Historia y patrimonio

También valoró el papel histórico y patrimonial de los faros como señales de navegación y elementos clave en la identidad del territorio. «Desde que el primero de ellos, el de Cabo Peñas, fue inaugurado en 1852, los faros han sido parte de nuestra historia y memoria. Gracias al trabajo del personal de archivo y registro del Puerto, se ha conseguido conservar una valiosa documentación sobre este patrimonio», subrayó. Por último, Roqueñí ha puesto en valor la Antigua Rula como «un lugar vivo, abierto a la sociedad, donde arte y cultura dialoguen, siempre que sea posible, con el mundo marítimo y portuario que nos rodea».

La exposición puede visitarse los fines de semana y festivos de 11 a 14 y de 17 a 19.30, y de lunes a viernes de 17 a 19.30.