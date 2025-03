«La discoteca siempre existió para ligar y multiplicarnos»

Felipe del Campo (Gijón, 1946), cuarto de los cinco hijos de Gonzalo del Campo del Castillo y María Lourdes Díaz-Laviada, y nieto a ... su vez de Francisco Díaz-Laviada Cienfuegos-Jovellanos y la famosa pintora Carolina del Castillo, tiene la sangre del arte en sus venas. Lo obligaron a entrar en la Escuela de Comercio, pero con 17 años la vocación musical pudo más y formó el grupo Los A-2, a los que siguió Los Bríos. Hizo la mili, se licenció, se casó, hizo historia con Los Surcos, arrasó con el conjunto Salitre y con el dúo formado con Bottamino, que alcanzó los primeros números de los 40 principales. Hoy es un «mercenario» del arte, pintor, escultor de la madera y enamorado de Fuerteventura, donde sigue tocando. Y un orgulloso padre y abuelo.

–¿Le gusta el reggaeton?

–(Ríe) Me encanta la pregunta porque me gusta todo tipo de música. Me vale todo. Mira esto es fácil: si a la moza que te gustaba le gustaba eso, pues a ti también porque así bailabas con ella. Así es el ser humano. Aunque la buena música parece que a veces sigue en la parte de atrás, y cuesta descubrir, precisamente la música es un arte canalizador para conocer gente, para encontrarse, para ligar. La discoteca siempre existió para multiplicarnos.

–¿Que ve desde su casa en La Coría?

–Un Gijón muy cambiado. Los años 70 fueron todo un desorden urbanístico, la reconversión industrial... Ahora Gijón es una maravilla. Veo eso y calma y paz. Ahí, en mi salón, con mi mujer al lado y un gran ventanal sigo pintando en acrílico, con calma y lo que me apetece.

–¿Se dice que usted 'inventó' los pubs?

–Bueno, inventamos la música en directo en los bares. Bottamino y yo llenábamos los pubs de Cimadevilla. Aquella época de los años 80 fue la mejor. He tocado en muchos escenarios, teatros, pero como en un bar con la gente a tu alrededor, nada. Es lo que más me gusta y lo sigo haciendo.

–¿Dónde conoció a Bottamino?

–Lo conocí en el Parque del Piles porque tocaba con una orquesta de Pravia. Era todo un personaje. La conexión musical fue increíble. Estuvimos juntos desde 1976 hasta 1992. Fantásticos años. Yo pensaba: Si está encantado tocando en La Cabaña en Cimadevilla, por qué se va a complicar la vida, primero con Salitre y luego conmigo, pero ¡qué bonita complicación!

–¿Por qué montaron aquel exitoso dúo?

–Nos lanzamos a hacer un dúo porque nos presentamos a dos concursos que había en El Dragón y ganamos los dos. De golpe, 50.000 pesetas para el bolsillo. Eso significaba que le gustábamos a la gente, ¿no? Pues así comenzamos y triunfamos.

–¿Fue una gran etapa de su vida?

–Claro. Fueron dieciséis maravillosos años recorrieron toda España y parte de Hispanoamérica, llegando a grabar dos elepés que hicieron historia: 'Enamórate de todo' y 'Olas'. Fuimos un dúo adelantado a nuestra época; tan adelantado que nos gustaba definirnos como una mezcla salida de Crosby, Stills, Nash; Byrds más Paul Simon; una muy buena combinación en todo caso. Después volví a los conjuntos para actuar en el Parque del Piles y otras muchas salas de fiestas de Asturias con el trío Hollywood y luego con el grupo Plana Mayor. Pero estando él en Madrid y yo en Gijón era muy complicado y se acabó esa preciosa etapa.

–¿Sigue en activo?

–Siempre que puedo. Llevo yendo con mi mujer cerca de 20 años a Fuerteventura. Vamos tres veces en temporadas de 21 días, de octubre a mayo, y de esos toco más de 60 veces por terrazas y bares con un grupo de jóvenes. Parezco su abuelo. Los alemanes jubiletas alucinan cuando me ven. Tocamos y cantamos de todo. Desde 'Viva España', pasando por los Beatles, a canciones de Pink Floyd. Echo mucho de menos al Botta, pero hay que saber llenarse y disfrutar la vida.

–Tiene un disco en solitario.

–No soy ni Dylan ni Sabina, pero me propuse sacar un disco en solitario y lo hice el pasado año. Tengo 79 años, pero no se me pone por nada delante. En mi disco 'Only yo', hay quince temas que tenía guardados en el cajón desde los años 90 y, poco a poco, porque tardé muchos años y con los avances digitales que hay ahora, y en mi casa, me han permitido grabarlo sin gastar ni un euro en el estudio. Está todo hecho desde el ordenador de mi hogar. A mi cargo van la guitarra, el bajo, el piano...

–¿Y sigue siendo un artista de la madera?

–Esa bonita afición que me inculcó mi padre la tengo un poco abandonada, y eso que hago mucho bricolaje por casa, especialmente la que tengo en Gobezanes. Tengo la suerte de vivir en La Coría y tener la de Caso, y en las casas de aldea todos los días hay algo que hacer. Si no es el tejado, es en un mueble. Lo que más me gusta del mundo es el cemento y la carpintería. Aunque hay dos tallas escondidas...

–¿Dos tallas escondidas por Gijón?

–Sí. En el bar El Escondite de La Arena hay dos camareros de madera apoyados en una viga. Esos poca gente lo sabe, pero están hechos por mí. Y sé que a la gente le gustan muchísimo.

–Creo que le gusta la montaña.

–Es otra de mis pasiones. La practico menos que antes, pero no lo abandono del todo y por eso nos escapamos muchos fines de semana a Gobezanes. La naturaleza es una conexión natural que el hombre debe tener. Es volver al ser primitivo. Es la autenticidad pura.

–¿Y Gijón lo abandonará?

–Nunca. Es mi ciudad del alma. Nunca mejor dicho. Canto allá por donde voy 'Asturias patria querida' y como el verano gijonés, nada. Además, tengo aquí a mis dos hijos y dos nietos que adoro. No soy un abuelo al uso, pero disfruto con ellos muchísimo y con mi familia.

–¿Cuándo no lo ha pasado bien?

–La verdad es que nunca. Siempre lo he pasado bien en la vida y nunca he dejado de perseguir mis sueños.