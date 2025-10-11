A la Feria del Desembalaje desde Madrid, Sevilla o Gijón Amantes de lo antiguo acuden al recinto Luis Adaro para el evento, del que destacan «los buenos precios». Este domingo abre de 11 a 20 horas

Reyes del Campo es de Sevilla y ha venido a Gijón exclusivamente para una cosa: acudir a la 26 edición de la Feria del Desembalaje que se celebra este fin de semana en el pabellón central Luis Adaro y cuenta con 91 expositores de toda España, Portugal y Francia. Hoy estará abierta de 11 a 21 horas y la entrada cuesta cinco euros en taquilla y cuatro a través de internet.

Esta es la primera vez que Del Campo que acude al evento. «Hay que buscar, pero siempre se encuentran cosas», asegura. En su caso, ya se ha hecho con una mantelería azul bordada en hilo por 60 euros y dos mesitas de noche antiguas de nogal y marmol, por 400 euros. Como asidua a este tipo de ferias indica que «es bastante barato para lo que se suele encontrar», señala. Eso sí, «hay que regatear».

Desde Madrid, José María Polo y Cristina Mingot también han venido a la ciudad exclusivamente por este evento. «Venimos buscando mesas, también me encantan las vajillas y los manteles». Resalta Mingot que tenía muchas ganas de venir «al de Gijón» porque «tiene mucho nombre». Además, «hemos leído 'El club de la niebla' y se menciona la feria», explica. Con dos bolsas ya repletas han comprado un disco para su hijo y, para la casa, «un salero, unas copas, una sopera y un paño de cocina...¡por el momento!». Los precios «son estupendos, fuimos a uno en Las Rozas hace una semana y era todo carísimo...», indican.

Aunque el gijonés José Antonio García venía buscando una llave de un reloj antiguo ya había adquirido seis copas con «una base de color muy bonita» tan solo «por cuatro euros». Contento con su compra –y asiduo a la feria– seguía el paseo entre los puestos a ver si también daba «con un reloj antiguo de cuerda».

