El poeta y escritor Manuel Astur (Sama de Grado, 1980) pasó dos años de duelo tras el fallecimiento de su padre. Durante ese tiempo, la ... poesía le ofreció una vía para enfrentarse a la muerte y superar lo sucedido. De ahí nace su poemario 'El fruto siempre verde' que presentó este jueves en la carpa Alborá de la Feria del Libro de Xixón.

–El título de su poemario 'El fruto siempre verde' es un verso que se repite en varios de os poemas. ¿Qué quiere expresar con ello?

–En el manuscrito original, que tenía muchos más poemas, era un verso muy repetido porque era como enfrentar a la muerte. El fruto siempre verde es la vida, que nunca está madura, y la muerte nunca puede cogerlo. Era un mantra de lucha.

–Es un poemario escrito tras la muerte de su padre. ¿De qué manera le influyó?

–Mi padre me influyó porque era un hombre sabio, pero sobre todo un poeta. No porque escribiera, sino porque vivía en el mundo como tal y tenía una visión de la vida muy poética. Desde niño intentó enseñarme a vivir en el mundo de esta forma y es la mejor enseñanza que me dio.

–¿El poemario le ayudó a superar su muerte?

–Sí. Fue una especie de superación y un enfrentamiento a lo absurdo de la muerte y encontrar sentido después de la tragedia. Porque, tras ella, el mundo no tiene sentido, es como si se rompieran las ventanas y las puertas de tu casa, entrara el frío y tu hogar fuera inhabitable. La poesía, en general, sirve para volver a hacer un lugar habitable y generar un hogar.

–¿Cree que puede ser un consuelo también para los lectores?

–Sí. Toda la existencia es poesía porque es como interpretamos y vemos los hechos. Bajo la poesía cubrimos la vida y la conseguimos hacer hermosa y habitable.

–Entonces, ¿hay cabida para la belleza dentro del dolor?

–El dolor no es bello, pero la belleza puede acabar con el dolor.

–¿De qué manera influye la naturaleza en su poemario?

–Mucho. La naturaleza es lo contrario de lo social y es algo que no te juzga. Cuando estás en la naturaleza no eres importante. Es un sitio donde descansar del ego y de tu personaje.

–Si pudiera resumir 'El fruto verde' en una sola imagen o sensación, ¿cuál seria?

–Regreso. Regresar cuando no sabía que me había ido.