«La literatura juvenil está creando lectores. Parece que cuesta engancharles a leer, pero una vez que entran en el mundo de la lectura son un público muy fiel y entregado». La escritora logroñesa Alina Not acudió a la Feria del Libro de Xixón (FeLiX) junto con su nueva novela bajo el brazo: 'Tyler. Piezas Rotas'. Este miércoles, participó además en un encuentro junto con la autora Inma Rubiales en la Escuela de Comercio.

En esta nueva novela, Alina Not sigue los pasos de este personaje que pertenece a su exitosa saga juvenil 'Bad Ash' en el que forma parte del triángulo amoroso en el que se centra la saga. Un personaje, en palabras de su creadora, «muy querido y odiado por las lectoras».

El motivo por el que Alina Not decidió darle su propia historia es que aún «quedaban muchas capas por explorar». Porque si bien al principio de la saga «era el típico chico malo popular de la que nos enamoramos y termina siendo una relación muy tóxica». Pero luego «resultó que había más cosas». Tras esa fachada, «se escondía un chico muy perdido».

Los dos últimos libros de la saga, bajo título 'Suelo Sagrado', presenta un crecimiento de los personajes que se muestran más maduros más maduros. Entre la línea temporal de estas dos novelas, es que nos encontramos a Tyler Sparks como protagonista de su propia historia.

Alina Not, que se define como una escritora de «romance y drama», no ha dejado de lado esa esencia para su nuevo libro. «Tyler está en un momento en el que necesita reorganizar su vida y en el que necesita reencontrarse», explica la autora. Es en este momento en el que va a conocer a Sue Morrison, «igual de rota y caótica que él», señala Alina Not. Sobre el protagonista del libro, «tiene una evolución muy marcada y las lectoras han ido creciendo con este personaje, le acompañan», indicó.

El encuentro que realizó junto Inma Rubiales se debatió sobre la nueva literatura juvenil y se animó a la gente a unirse a la lectura. El acto congregó a decenas de jóvenes que hicieron cola desde mediodía para el acto que dio comienzo a las siete menos cuarto.

