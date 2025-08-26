Fermín Treceño, nuevo jefe de la Comisaría de la Policía Nacional en Gijón El comisario, que según adelantó EL COMERCIO ocupaba el puesto de manera provisional, sustituye a Dámaso Colunga

Fermín Treceño Carbajal, nuevo Jefe de la Comisaría de la Policía Nacional de Gijón. El comisario, que tal y como adelantó EL COMERCIO asumió el puesto de forma provisional en sustitución de Dámaso Colunga, ya ha sido nombrado de manera oficial.

Nacido en 1976, ingresó en la Escuela de Policía de Ávila en 1.999, siendo nombrado Inspector en 2002, Inspector Jefe en 2014 y Comisario en el 2022. Hijo de padre avilesino y madre gijonesa, desciende por parte materna de una familia dedicada por generaciones a la pesca en Asturias. Diplomado en la Escuela de Ciencias de la Salud de Zaragoza, Licenciado al terminar los dos años de estudios en la Escuela de Policía de Ávila y Máster en 'Malos Tratos y Violencia de Género. Una Visión Multidisciplinar', por la UNED.

Treceño ha desempeñado puestos de trabajo en varias áreas de la Policía Nacional durante todo este tiempo. Así, ha trabajado en dos Comisarías Generales, dedicado a la investigación del terrorismo yihadista y a la trata de seres humanos. En el área de Policía Judicial ha sido responsable en la JSP de Asturias de delitos económicos y tecnológicos y ha sido el responsable de dos Brigadas Provinciales, Palencia y Coruña. En el área de Seguridad Ciudadana ha trabajado en la Brigada Provincial de Oviedo.

Por último, ha sido Jefe de la Comisaría Local de Miranda de Ebro (Burgos). A nivel transversal, fue miembro fundador del Área de Derechos Humanos e Igualdad de la Policía Nacional, siendo punto de contacto territorial en la JSP de Asturias. Galardonado con 104 felicitaciones públicas, cruz y medalla a la dedicación policial, dos cruces al merito policial con distintivo blanco, una cruz al mérito de la guardia civil con distintivo blanco, y distintivo del Ministerio del Interior de Georgia.

Recientemente ha recibido formación especializada en criptomonedas e inteligencia artificial. Habla inglés y tiene conocimientos de idioma árabe.