Fiesta en Gijón por los ocho años de Bella Vida

Entrar en Bella Vida no es solo adentrarse en una cafetería, «queremos que la gente venga a disfrutar de un espacio donde desconectar, inspirarse y sentirse como en casa», explica a EL COMERCIO, Leticia Llaneza, gerente del establecimiento, quien se siente muy orgullosa de «lo que hemos logrado. Este local no es normal y eso nos encanta. Cada vez que vienes te encuentras algo diferente. Me encanta añadir piezas o cambiarlas de ubicación. Eso le otorga una personalidad camaleónica y ecléptica».

El pasado 10 de septiembre vivieron un buen susto cuando un coche arrolló parte de la terraza ubicada en Capua . Afortunadamente, no hubo que lamentar daños personales. Todo quedó en un susto y en gastos de reparación. Ese susto queda atrás y la cafetería se prepara para celebrar este jueves, día 20 de noviembre, su octavo aniversario. Lo hará con «una fiesta muy especial, con el unboxing del nuevo trabajo de la banda Querida Margot», a las seis de la tarde.

El salón de Bella Vida tiene «un rollo muy vintage». La última adquisición fue un antiguo secador de peluquería. «Tiene algo como de estar en casa, era lo que queríamos conseguir, que te sientas como en el salón de tu abuela. Aquí se viene a conversar, a juntarse con los amigos y con la familia no a estar mirando el móvil o la televisión. Lo cierto es que tenemos televisores antiguos pero ninguno funciona», apunta Lionel Suárez, marido y también gerente.

Se encuentra en el corazón de Gijón, en la calle Capua,18. «Desde que abrimos en 2017 nos sentimos muy arropados por todos los vecinos de la zona. No sabemos aún la fórmula pero hemos logrado que un motero, señoras mayores, familias con niños, trabajadores de bancos, limpiadoras o adolescentes se encuentren aquí y entablen conversaciones. Es algo mágico que ocurre cada día y nos hace sentir muy felices.», afirman la carismática pareja de dueños que agradecen a su clientela «que nunca nos fallara. En la pandemia venían y nos pagaban un café aunque no lo consumieran», explica Llaneza. Lo mismo ocurrió cuando un coche arrolló el pasado septiembre todo el mobiliario de la terraza y a dos clientas que estaban sentadas en una mesa. «Un gran susto que por suerte no fue nada grave», comenta la camarera Aída Sastre «No paramos de recibir a clientes interesándose por cómo están las heridas. Aquí somos una gran familia», afirma Llaneza.

Música por franja horaria

La música, seleccionada por Lionel es parte esencial de la experiencia. Cada franja horaria tiene su propia banda sonora. Por las mañanas, jazz, blues, swing... pero por las tardes, el local se convierte, como dice Suárez, encargado de la selección musical en «una locura maravillosa». Además de la prensa del día, una amplia biblioteca que invita a relajarse y alargar la estancia. También las mascotas son bienvenidas.

«Los pequeños placeres del día a día deben ser disfrutados por todos», incide Llaneza quien se vino a vivir a Gijón, desde Tineo, y «aquí me quedé por amor y formé una familia con Lionel e hicimos realidad nuestro sueño de crear una cafetería, coctelería y vermutería», explica a este medio Llaneza. «Nos gusta tanto organizar cosas que no hemos tenido aún tiempo para preparar el octavo aniversario que ya fue en verano, pero en noviembre vamos a montar una buena. Aún no está definido, pero va ser una gran sorpresa», apunta Suárez quien nos deja con la incógnita.

«Me gusta pensar que he creado un universo pop y divertido», destaca Suárez. Llaman la atención su icónico sofá naranja, ideal para parejas y selfies, el contrabajo, que se ha convertido en símbolo del local, una jaula con pájaros de mentira que buscan la libertad, pequeñas neveras por cada rincón del establecimiento y hasta un cabezudo «que representa mi infancia. Yo soy de Vegadeo y cuando era niño les tenía miedo. Aquí lo tengo ahora. Es una forma de enfrentar mis miedos», admite Suárez.

Vermuts innovadores

Otro de los grandes atractivos del local es su versatilidad horaria y su gran oferta gastro que va variando desde que abren a las nueve de la mañana y hasta que cierran a las doce de la noche. Copiosos desayunos para empezar el día con calma y energía. Cafés especiales, smoothies «en los que empleamos fruta fresca. Tenemos de todos los tipos», añade Llaneza. «No olvidemos nuestra gran especialidad: los vermuts. Disponemos de una carta brutal compuesta por más de setenta variedades y además con él hemos recuperado una tradición que a la gente la encanta, el aperitivo. No me creeréis pero me estudio todos los vermús que existen en el mundo y sobre todo aconsejar sobre ellos», culmina Suárez.

