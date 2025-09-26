Fiestas de barrio en Gijón: «La Mixta es un reflejo de la entrega y esfuerzo del barrio de Pumarín» El pregón de la directora de la residencia abre las fiestas por San Miguel, que también celebra Castiello de Bernueces con una sardinada

Jana Suárez Gijón Viernes, 26 de septiembre 2025, 22:07 Comenta Compartir

El barrio de Pumarín, en Gijón, y la parroquia de Castiello de Bernueces celebran este fin de semana la fiesta de San Miguel. La directora de la Residencia Mixta de Pumarín, Victoria García, fue la encargada de este viernes de dar el pregón de la fiestas del barrio. «Es un honor porque me une mucho este barrio. Tanto por cuestiones familiares durante una época de mi vida, como ahora por ser directora de la Mixta des hace 17 años», explicó García a EL COMERCIO. Comenzó nerviosa «porque la ilusión y la responsabilidad me embargan», apuntó. «En el centro conviven personas de diferentes orígenes y perfiles al igual que en el barrio de Pumarín. La inclusión y la aceptación de la diversidad en una comunidad es un logro de vuestro barrio, donde todas las personas son bienvenidas sin importar su origen o condición. La Mixta es como este barrio: un reflejo de entrega y esfuerzo», alabó García.

Numerosos residentes del centro pasean cada día y realizan sus compras por el barrio «y siempre vuelven al que consideran su hogar con una sonrisa por el maravilloso trato que les aportáis cada uno de vosotros, los vecinos, los auténticos pilares de Pumarín. Solo tengo palabras de agradecimiento para todos», subrayó la responsable de la residencia. quien tuvo un recuerdo muy cariñoso «para mi primer contacto con la asociación de vecinos Severo Ochoa de la mano de su presidente allá por el año 2009, Belarmino García González, 'Mino'».

PROGRAMAS Castiello de Bernueces

Sábado: romería infantil con yincana, minidisco, pompas de jabón, sorpresas y chocolatada (18.30). Concurso de postres y tortilla (20), entrega hasta las 21 horas. Cena campestre y entrega de premios (21.30). Actuación de Apelo (23).

Domingo: misa y procesión por San Miguel (13.30). Vermú con Son del Carmen. Comida infantil con cuidadores (14.30). Corderada a la estaca (15).

Pumarín

Sábado: sesión vermú con Pepo K. Libre (13). Bollo y botella de vino al socio y Coro Rociero (17). Juegos infantiles (19). Grupo Beatriz y DJ (23).

Domingo: sesión vermú con Mercedes Ben Salah (13). Agrupación Artística Gijonesa (18). Orquesta Pasito Show y dj (22).

La pregonera destacó las múltiples actividades que desarrollan conjuntamente la residencia y la asociación y habló con orgullo del 'Homenaje a los Mayores del Barrio'. «Todos los años abrimos las puertas en primavera para este acto con una participación masiva. Se ha convertido en uno de los días favoritos para residentes y vecinos», detalló. Tras el pregón, la música de la orquesta Dominó hizo bailar a los numerosos asistentes.

Fotografía y baile del sombrero

Con una exposición del Tercer Concurso de Fotografías, cuyos premios se entregarán, hoy a las 23 horas, arrancaron las fiestas de Castiello de Bernueces. Una multitudinaria sardinada y el concurso del baile del sombrero por parejas amenizado con música completaron la jornada festiva de ayer.