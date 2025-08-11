Misa y procesión para despedirse por todo lo alto
Deva salió a la calle en honor a San Salvador y en La Providencia y Fano honraron a San Lorenzo. Roces y Bateao terminan hoy con la celebración de misas
Gijón
Lunes, 11 de agosto 2025, 07:27
Se acabó lo que se daba. Después de tres frenéticas jornadas en las que hubo tiempo para todo –disfrutar, comer, jugar y bailar–, las parroquias ... gijonesas de Deva, Fano y La Providencia despidieron este domingo sus romerías con una jornada que, como manda la tradición al caer en domingo, dedicaron a sus respectivos patrones: San Salvador en Deva y San Lorenzo en Fano y La Providencia.
En Deva, la celebración de San Salvador arrancó con una ya tradicional ruta a caballo que precedió a la misa y procesión del santo, acompañada de la actuación del coro Peñafrancia. La jornada continuó con las coplas de El Taxista Coplero y, ya de tarde, la romería pasó a manos de los más pequeños, que llevaron la batuta y culminaron sus festejos con una sesión de juegos tradicionales –carreras de sacos, tiro de cuerda, carrera de panoyes o el pañuelo– y una fiesta de la espuma que sirvió para refrescar a también a los mayores.
En Fano disfrutaron de una jornada completa que alcanzó, como poco, las ocho horas. Arrancaron a las doce de la mañana, con una misa en honor a San Lorenzo, y aprovecharon las altas temperaturas del día de ayer con una animada sesión vermú en la barraca a cargo de Arancha Miñán. Llegó entonces la comida en hermandad. La comisión de fiestas preparó seis paellas de marisco y un segundo plato de entrecot con patatas que repartieron entre los más de 300 vecinos que volvieron a abarrotar la carpa. Por la tarde organizaron juegos para los más pequeños y, para despedir sus fiestas, celebraron un campeonato de tute y parchís.
1 /
La Providencia, por su parte, vivió una jornada más corta, pero intensa. Poco antes de que sonasen las campanas que anuncian la llegada del mediodía, los vecinos aguardaban en la capilla a la espera de que comenzase la marcha con el grupo folclórico Trebeyu y Les Pandereteres. Vestidas de pescaderas, las integrantes marcharon con redes y panderetas en honor a San Lorenzo. Tocó entonces el reparto del bollu, el vaso y la sidra, que se podía recoger antes o después de la procesión. La celebración religiosa culminó con la misa de la uno, si bien los vecinos continuaron con la romería hasta pasadas las tres.
San Julián, hasta el lunes
Los únicos que continúan este lunes sus fiestas son Roces y Bateao, que celebrarán sendas misas. Los primeros honraron el domingo a San Julián con misa y procesión, que terminó con la rifa del ramu durante el vermú, y en Bateao hubo desde ceremonia por Santa Juliana, hasta concurso de disfraces, campeonato de tute y fuegos artificiales.
CC OO critica la falta de seguridad en el servicio especial de EMTUSA a las fiestas de Deva
La sección sindical de Comisiones Obreras de Emtusa trasladó ayer su «profunda preocupación» por el incumplimiento de las condiciones de seguridad acordadas entre el Ayuntamiento y EMTUSA para el servicio nocturno especial durante las fiestas de Deva.
Según indican en el comunicado, la concejala de Seguridad Ciudadana, Nuria Bravo, había prometido la presencia de Policía Local en estos servicios, «compromiso que no se materializó este fin de semana». Por ello, «ante los graves altercados provocados por grupos de personas que, con actitud violenta, llegaron a forzar las puertas y acceder de manera ilegal a un autobús, los trabajadores se vieron imposibilitados a garantizar su integridad y la de los usuarios».
Pese a las reiteradas peticiones de asistencia policial, la Policía Local no acudió y la Guardia Civil no pudo intervenir por falta de efectivos, siendo finalmente la Policía Nacional quien restableció el orden. Por todo ello, desde CC OO denuncian la «dejación de funciones del área de Seguridad Ciudadana» y exigen explicaciones, así como la adopción inmediata de medidas que garanticen la seguridad en el transporte nocturno, incluyendo la revisión de protocolos. «Si no se garantiza un mínimo de seguridad, estos servicios deberían suspenderse hasta tenner las condiciones necesarias», señalaron.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.