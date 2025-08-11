Misa y procesión para despedirse por todo lo alto

Se acabó lo que se daba. Después de tres frenéticas jornadas en las que hubo tiempo para todo –disfrutar, comer, jugar y bailar–, las parroquias ... gijonesas de Deva, Fano y La Providencia despidieron este domingo sus romerías con una jornada que, como manda la tradición al caer en domingo, dedicaron a sus respectivos patrones: San Salvador en Deva y San Lorenzo en Fano y La Providencia.

En Deva, la celebración de San Salvador arrancó con una ya tradicional ruta a caballo que precedió a la misa y procesión del santo, acompañada de la actuación del coro Peñafrancia. La jornada continuó con las coplas de El Taxista Coplero y, ya de tarde, la romería pasó a manos de los más pequeños, que llevaron la batuta y culminaron sus festejos con una sesión de juegos tradicionales –carreras de sacos, tiro de cuerda, carrera de panoyes o el pañuelo– y una fiesta de la espuma que sirvió para refrescar a también a los mayores.

En Fano disfrutaron de una jornada completa que alcanzó, como poco, las ocho horas. Arrancaron a las doce de la mañana, con una misa en honor a San Lorenzo, y aprovecharon las altas temperaturas del día de ayer con una animada sesión vermú en la barraca a cargo de Arancha Miñán. Llegó entonces la comida en hermandad. La comisión de fiestas preparó seis paellas de marisco y un segundo plato de entrecot con patatas que repartieron entre los más de 300 vecinos que volvieron a abarrotar la carpa. Por la tarde organizaron juegos para los más pequeños y, para despedir sus fiestas, celebraron un campeonato de tute y parchís.

Bateao Actuación del grupo folclórico El Turruxón después de la misa. E. C. Deva Sesión vermú con 'El taxista coplero'. Arnaldo García Fano Los vecinos, preparando las paellas. Arnaldo García Roces Sesión vermú con el grupo Xolgoriu al término de la misa. E. C. 1 /

La Providencia, por su parte, vivió una jornada más corta, pero intensa. Poco antes de que sonasen las campanas que anuncian la llegada del mediodía, los vecinos aguardaban en la capilla a la espera de que comenzase la marcha con el grupo folclórico Trebeyu y Les Pandereteres. Vestidas de pescaderas, las integrantes marcharon con redes y panderetas en honor a San Lorenzo. Tocó entonces el reparto del bollu, el vaso y la sidra, que se podía recoger antes o después de la procesión. La celebración religiosa culminó con la misa de la uno, si bien los vecinos continuaron con la romería hasta pasadas las tres.

San Julián, hasta el lunes

Los únicos que continúan este lunes sus fiestas son Roces y Bateao, que celebrarán sendas misas. Los primeros honraron el domingo a San Julián con misa y procesión, que terminó con la rifa del ramu durante el vermú, y en Bateao hubo desde ceremonia por Santa Juliana, hasta concurso de disfraces, campeonato de tute y fuegos artificiales.