El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Llegada a la capilla de La Providencia del grupo Trebeyu y Les Pandereteres, con la imagen de San Lorenzo. Marta Viejo
Fiestas patronales en los barrios y parroquias de Gijón

Misa y procesión para despedirse por todo lo alto

Deva salió a la calle en honor a San Salvador y en La Providencia y Fano honraron a San Lorenzo. Roces y Bateao terminan hoy con la celebración de misas

María Agra

María Agra

Gijón

Lunes, 11 de agosto 2025, 07:27

Se acabó lo que se daba. Después de tres frenéticas jornadas en las que hubo tiempo para todo –disfrutar, comer, jugar y bailar–, las parroquias ... gijonesas de Deva, Fano y La Providencia despidieron este domingo sus romerías con una jornada que, como manda la tradición al caer en domingo, dedicaron a sus respectivos patrones: San Salvador en Deva y San Lorenzo en Fano y La Providencia.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Fallece un vecino de Nava de 33 años en un accidente en la A-64 en Siero
  2. 2 En vilo por un joven que se encaramó a una grúa a 30 metros de altura en una obra del barrio Montevil, en Gijón
  3. 3 Dimite el alcalde de Llanera Â«por motivos personalesÂ», pero con reproches al Gobierno regional
  4. 4 Más de 800 evacuados en León por el fuego: «El incendio ya ha quemado casas y nos tiene rodeados»
  5. 5 Una treintena de incendios asola Castilla y León y varios serían provocados
  6. 6 Loum llegará al Sporting de Gijón en propiedad
  7. 7 Fallece un vecino de Nava de 33 años en un accidente en la A-64 en Siero
  8. 8 Dimite el alcalde de Llanera «por motivos personales», pero con reproches al Gobierno regional
  9. 9 Rescatan ilesa a una joven que volcó con su coche junto a la playa de Barru, en Llanes
  10. 10 Vuelca un coche en la A-8 a la altura de Castropol

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Misa y procesión para despedirse por todo lo alto

Misa y procesión para despedirse por todo lo alto