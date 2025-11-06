La Fiscalía pide diez años para la banda de butroneros que asaltó bancos y gasolineras en Asturias La vista oral está señalada para este viernes 9 de noviembre

E. C. Jueves, 6 de noviembre 2025, 15:44 Comenta Compartir

La Fiscalía de Área de Gijón solicita la condena de un grupo criminal de nacionalidad kosovar acusado de varios asaltos en estaciones de servicio y otros locales, a los que accedían escalando o haciendo butrones ataviados con pasamontañas. La vista oral está señalada este viernes.

El Ministerio Fiscal sostiene que los cuatro acusados, todos ellos de nacionalidad kosovar y etnia albanesa constituyeron a principios del año 2018 un grupo criminal organizado dedicado a la comisión de reiterados delitos contra el patrimonio mediante la destrucción de los sistemas de seguridad y forzamiento de cajas fuertes, con especial enfoque sobre estaciones de servicio de carburantes, entidades bancarias y empresas que -en general, y por su actividad mercantil y/o económica-, pudieran disponer de cajas fuertes donde guardar dinero en efectivo.

El grupo de instaló en Gijón en fecha inmediatamente anterior al día 14 de abril de 2018 y allí residían en régimen de semiclandestinidad en un domicilio en la calle Santa Doradía de Gijón, que alternaban por motivos de seguridad con otra vivienda sita en la localidad de Noreña.

Para desarrollar su plan, los acusados se dirigieron, entre otros, a un establecimiento comercial próximo a Gijón, en donde adquirieron de manera lícita diferentes herramientas, tales como radiales, discos para cortar materiales duros, mazas, hachas y otras de naturaleza similar, así como guantes, que emplearon posteriormente para llevar a cabo operaciones de forzamiento de paredes, techos y ventanas.

Tras utilizarlas en cada uno de los hechos delictivos que llevaron a cabo, ocultaban en un zulo ubicado en el área circundante al denominado Camino de La Perdiz, en Gijón, lugar en el que depositaban no solo las herramientas y guantes, sino también algunos de los transmisores que utilizaban entre ellos para evitar su localización y también algunos teléfonos móviles que solo empleaban para sus comunicaciones durante la perpetración de los hechos delictivos.

Temas

Gijón