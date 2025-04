Fisioterapia a domicilio para mitigar el dolor y la discapacidad derivados del Parkinson

Dos o tres sesiones de 45 minutos a la semana en casa del propio paciente con un fisioterapeuta mejoran de forma considerable el nivel de ... independencia, la capacidad para caminar por la calle e incluso la sensación de dolor en los pacientes con enfermedad de Parkinson (de la que el 11 de abril se conmemora su Día Mundial). Esa es la conclusión a la que llegan cuatro investigadores de las Universidades de Oviedo y Vigo y la Fundación Hospital de Jove tras estudiar los casos de 189 pacientes tratados en el área Sanitaria V, la de Gijón, Villaviciosa y Carreño, durante siete años (de 2015 a 2021).

Los programas de fisioterapia domiciliaria son un servicio que el Sespa tiene concertado con el Instituto de Rehabilitación Astur y al que los pacientes llegan derivados por su médico especialista. El hecho de que las sesiones de trabajo con el fisioterapeuta se lleven a cabo en el propio hogar del paciente aumenta el nivel de adherencia al tratamiento (en este estudio fue de un 94%) y, por tanto, también los efectos positivos para el enfermo, ya que las terapias se adecúan a la situación de cada paciente.

En esta investigación, un alto porcentaje de los pacientes presentaban una moderada, severa o total dependencia, así como incapacidad para caminar fuera de casa. Lo que se comprobó fue que, tras la seguir las sesiones de fisioterapia en sus domicilios, experimentaban «una mejoría significativa en el nivel de independencia así como en los valores de dolor percibido y en su capacidad para la marcha, lo que facilita su reintegración en la sociedad» ya que este tipo de pacientes «tienden a aislarse en ocasiones debido a su situación clínica», señala una de las autoras del estudio, la doctora Cruz Sousa.

Los programas de fisioterapia domiciliaria son «un recurso factible y con efectos beneficiosos para la salud de los pacientes con Enfermedad de Parkinson o parkinsonismo secundario, cuando sus condiciones de salud dificultan su desplazamiento a un centro hospitalario para recibir tratamiento de fisioterapia, o de manera temporal mientras consiguen recuperar una autonomía suficiente que les permita poder acudir a los centros de manera ambulatoria», añade Sousa.

Publicado en una revista internacional

Los resultados del estudio (que contó con financiación del Ministerio de Ciencia e Innovación) están publicados en la revista internacional European Journal of Physiotherapy bajo el título de «Physiotherapy treatment at home for patients with parkinsonian disorders, effects on disability, pain and gait: a cross-sectional Study». Junto con Cruz Sousa, el trabajo fue realizado por la también profesora de la Universidad de Oviedo Nélida Conejo (ambas pertenecientes al Instituto de Neurociencias del Principado de Asturias INEUROPA, Instituto de Investigación Sanitaria del Principado de Asturias, Grupo de investigación Neurocon), David Lastra Barreira, fisioterapeuta en la Fundación Hospital de Jove, y Gustavo Rodríguez Fuentes, profesor de la Universidad de Vigo, perteneciente al grupo de investigación HealthyFit y miembro del Instituto de Investigación de Salud Galicia Sur.