Florencio Martín, presidente de la asociación vecinal de Laviada, en Gijón: «Desde que quitaron el parking de Peritos la gente anda loca buscando dónde aparcar»

Florencio Martín (Pesoz, 1950) ya vivía en Gijónantes de cumplir un año. Pasó por varios barrios gijoneses hasta que terminó en Laviada. Hace cuatro ... meses renovó mandato como presidente de la asociación vecinal de Laviada, cargo que regenta desde 2002.

–Fue la suya la única candidatura a las últimas elecciones en las que renovó mandato. ¿No hay relevo?

–No. Dentro de la junta tan solo hay un nuevo vocal, Manuel Ángel Bienvenido Santamarta, que también es quien lleva el curso de informática. Los demás ya estaban en la directiva. Ojalá hubiera relevo y viniera gente a trabajar codo con codo con nosotros. Estamos encantados de venir, no es una obligación. Todo es voluntario. Hay que ayudar a los vecinos en todo lo que se pueda.

–¿Cuántos socios hay?

–Actualmente somos cerca de 3.000.

–¿Hay bajado el número?

–Sí. La pandemia influyó y el número bajó. Se notó.

–¿Cuál es el principal problema que encuentra en Laviada?

–Nuestro principal problema es que no tenemos nada en el barrio que sirva para realizar encuentros sociales con los miembros de la asociación y vecinos del barrio. El único edificio de ese estilo que hay público es la Casa Rosada y es el Ayuntamiento quien hace uso de él. Necesitamos un pabellón como hay en Pumarín o en El Llano. Tener un centro municipal daría vida al tejido asociativo de Laviada. Porque no es porque no haya participación en ese sentido porque tenemos yoga, parchís, pilates, baile...¡Está todo lleno! Nosotros pedíamos el juzgado antiguo de Prendes Pando. Y, aunque el Principado lo cede, el Ayuntamiento no quiere adquirirlo. Querríamos que estuviera abierto a todo el mundo. También nos vendría muy bien para organizar allí nuestros cursos que actualmente se realizan en la sede de la asociación porque tenemos un problema de accesibilidad.

–¿De qué se trata?

–El problema es que la gente que viene a los cursos de la asociación vecinal es mayor y nuestra sede tiene dos pisos. Las escaleras suponen un problema para algunos de los socios. Otra de las opciones que barajamos es que se pudiera adquirir el local de al lado de la sede, que antes era un banco y que actualmente está en venta. Esta remodelación era una de las peticiones que llevamos a la reunión previa a la del presupuesto por distritos, pero no salió adelante.

–¿Fue la única propuesta que llevaron?

–No. También queríamos techar la pista deportiva que tenemos en Laviada. En invierno, la mitad de los días no se puede usar porque está lloviendo. Esta pista, que está frente al colegio de Laviada, es pública y tiene mucho uso. A su vez, al lado de la pista hay unos juegos infantiles que habría que ampliar.

–¿Hay muchos niños?

–Los juegos actuales son escasos. Según el Ayuntamiento, está previsto que se amplíen, pero no sabemos cuándo. Es algo necesario porque el colegio Virgen Reina está cerca y se juntan con los del colegio Laviada. Son un montón y no da para todos.

–¿Hay alguna mejora más que necesite el barrio?

–El paso de peatones de la avenida Portugal, para cruzar hacia la playa Poniente, está muy alejado y la gente no lo utiliza. La gente va de frente. Se supone que está aprobado el cambiar el semáforo que hay ahí y cambiar a su vez el cruce para que las personas estén seguras. En ese sentido, también hay muchos cruces peatonales que no tienen el rebaje correspondiente. Los carricoches o las sillas de ruedas lo tienen muy complicado. La luz de las farolas también es un tema a tratar.

–¿Hay escasez?

–No de farolas pero sí de luminosidad. Hay calles que están oscuras porque las nuevas bombillas led no alumbras apenas.

–¿Y de aparcamiento?

–Sí. Desde que nos quitaron el aparcamiento de Peritos la gente anda loca para poder aparcar. El Ayuntamiento tiene que buscar un lugar donde se pueda hacer un aparcamiento. Una idea era que en el pasadizo de Manuel Llaneza hay unos almacenes que pertenecen al Ayuntamiento, y se planteó, pero no sabemos más.

–¿Qué opinión tiene sobre la obra que va a realizarse en el Albergue Covadonga?

–Primero, nos habían dicho que se iba a mover del barrio, ahora van a ampliarlo... Nosotros, como asociación vecinal, no pintamos nada. Solo tenemos algo que hacer cuando hay problemas para avisar a la Policía Local o Nacional. Ahora, que se amplíe o que no... Antes sí teníamos problemas en esta zona porque los usuarios causaban trastornos, hacían necesidades en los arbustos, etcétera. Ahora está mucho más controlado.

–¿Qué le parece la construcción de 300 viviendas en el entorno urbano contiguo al Albergue Covadonga?

–Pues bien. Más vecinos y mejor.

–Se señala que los posibles compradores invertirían para que fueran segundas viviendas.

–Me gustaría que fuera para vivienda habitual, ya sea gente de Gijón o de fuera. No me gustaría que fuera para temporada o alquiler vacacional. Pero eso es algo que tiene que regular tanto el Ayuntamiento como el Principado.

–¿Cómo recibió la noticia de la reforma de la Casa Sindical?

–Desde la asociación vecinal llevamos esperando por ella muchos años. Ya era hora de que arreglaran el edificio porque era un desastre total. Estamos encantados de que lo arreglen porque cuando pasaba un coche de fuera de la ciudad podía tener una mala opinión al respecto a Gijón debido a su abandono.