Carlos Llaca, Yurena Sabio, Jorge González-Palacios, Francisco Fernández, Marcos Juez, Beatriz Cerezo, Pedro Vallín y Xema Burgaleta. J. M. PARDO

«Fomentamos una mirada crítica hacia la información que recibimos a diario»

Los encuentros de Cabueñes reflexionan sobre las distorsiones que producen las nuevas tecnologías

Jana Suárez

Jana Suárez

Gijón

Viernes, 10 de octubre 2025, 22:54

Comenta

En un contexto marcado por las redes sociales, la inteligencia artificial y la sobreexposición informativa, los 43º encuentros de Cabueñes reflexionan sobre el consumo de información de las nuevas generaciones y hasta qué punto estas tecnologías mejoran o distorsionan sus relaciones personales y su bienestar emocional. Los encuentros, que se desarrollan, hasta el lunes en la Escuela de Comercio, se estructuran en tres pilares: laboratorios juveniles, talleres interactivos y un foro profesional. Una de las novedades más destacadas es la participación de la Fundación Maldita.es, referente en la verificación de datos en España. Bajo la coordinación de Lucía Gómez Aguilera, Stéphane M. Grueso y Vivian Torres, dirigen los laboratorios juveniles, espacios en los que se explora la circulación de la información entre los jóvenes, qué sesgos cognitivos la alimentan y qué herramientas de verificación pueden ayudar a frenarla. El concejal de Relaciones Institucionales, Jorge González-Palacios, subrayó, ayer durante la inauguración que «los jóvenes son los más vulnerables frente a los bulos».

Detectar las 'fake news'

Según Grueso, «nuestro objetivo es que los participantes salgan con una mirada crítica hacia la información que reciben a diario y sepan detectar las 'fake news' (noticias falsas) antes de compartirlas», explicó el periodista, quien centrará los laboratorios de hoy en sesgos. «Un sesgo es un atajo del cerebro para informarse pero al que le falta análisis», afirmó. «El teatrillo de Netanyahu entregando el Nobel de la paz a Trump bien podría ser un sesgo bien por falta de investigación o también por el denominado sesgo del punto ciego en el que creemos que sabemos lo que es verdad y no lo es y sin embargo, caemos en las redes de la manipulación informativa», aseveró Grueso.

