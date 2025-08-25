El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Miembros de El Turruxón encabezan la comitiva festiva desde la capilla de San Roque de Fontaciera hasta el prau de la fiesta. A. A.

Fontaciera agotó les fabes en el mejor fin de fiestas que recuerda

«Ha sido un domingo de San Roque impresionante», destacó la comisión

Adrián Ausín

Adrián Ausín

Gijón

Lunes, 25 de agosto 2025, 10:11

«Ha sido un domingo impresionante, el mejor que recordamos, hemos agotado todo; la fabada, la carne guisada, los callos...; la gente ha llenado la carpa y la zona de juegos estuvo también muy animada. Estamos contentísimos». En Fontaciera, hermoso barrio de La Pedrera sito en la zona rural de Gijón, se levantaron hoy con una feliz resaca festiva tras tres días intensos celebrando a San Roque y el presidente de la comisión de fiestas, Adán Gil, así lo reflejaba. Más de doscientas raciones de fabes servidas y cocinadas una vez más por la mano experta de su padre, Pedro Gil, amén de otro centenar largo de raciones de carne guisada y callos con las que tuvieron que colgar, en una carpa ampliada respecto a la del año pasado, el cartel de 'no hay mesas' disponibles a la animada hora de la comida, a la que antecedieron los bailes de Turruxón.

Pedro Gil, con su fabada. En las imágenes superiores, la carpa animada durante la comida. AUSÍN
Imagen principal - Pedro Gil, con su fabada. En las imágenes superiores, la carpa animada durante la comida.
Imagen secundaria 1 - Pedro Gil, con su fabada. En las imágenes superiores, la carpa animada durante la comida.
Imagen secundaria 2 - Pedro Gil, con su fabada. En las imágenes superiores, la carpa animada durante la comida.

El sol contribuyó a ensalzar el día grande de San Roque con los termómetros rozando los 25 grados. Comenzó el domingo con la tradicional misa en la capilla de Fontaciera, oficiada por Albino Laruelo y animada, extramuros, a su término por el grupo de baile El Turruxón, de Cenero. No salió esta vez el santo a procesionar al considerar el sacerdote que la algarabía exterior durante el oficio resultó excesiva. Al término de la misa todos los feligreses se dirigieron al campo de la fiesta, donde se vivió una jornada redonda que dejó un gran sabor de boca a la comisión de fiestas y a los asistentes. «Tenemos el listón muy alto para 2026», apostilló Gil.

