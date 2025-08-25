Fontaciera agotó les fabes en el mejor fin de fiestas que recuerda

Adrián Ausín Gijón Lunes, 25 de agosto 2025, 10:11 Comenta Compartir

«Ha sido un domingo impresionante, el mejor que recordamos, hemos agotado todo; la fabada, la carne guisada, los callos...; la gente ha llenado la carpa y la zona de juegos estuvo también muy animada. Estamos contentísimos». En Fontaciera, hermoso barrio de La Pedrera sito en la zona rural de Gijón, se levantaron hoy con una feliz resaca festiva tras tres días intensos celebrando a San Roque y el presidente de la comisión de fiestas, Adán Gil, así lo reflejaba. Más de doscientas raciones de fabes servidas y cocinadas una vez más por la mano experta de su padre, Pedro Gil, amén de otro centenar largo de raciones de carne guisada y callos con las que tuvieron que colgar, en una carpa ampliada respecto a la del año pasado, el cartel de 'no hay mesas' disponibles a la animada hora de la comida, a la que antecedieron los bailes de Turruxón.

Pedro Gil, con su fabada. En las imágenes superiores, la carpa animada durante la comida. AUSÍN

El sol contribuyó a ensalzar el día grande de San Roque con los termómetros rozando los 25 grados. Comenzó el domingo con la tradicional misa en la capilla de Fontaciera, oficiada por Albino Laruelo y animada, extramuros, a su término por el grupo de baile El Turruxón, de Cenero. No salió esta vez el santo a procesionar al considerar el sacerdote que la algarabía exterior durante el oficio resultó excesiva. Al término de la misa todos los feligreses se dirigieron al campo de la fiesta, donde se vivió una jornada redonda que dejó un gran sabor de boca a la comisión de fiestas y a los asistentes. «Tenemos el listón muy alto para 2026», apostilló Gil.