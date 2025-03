Los protagonistas de la Marcha de Hierro: «Forjamos, a hierro y sufrimiento, un camino de solidaridad y unión obrera»

Jana Suárez Gijón Viernes, 28 de marzo 2025, 19:24 | Actualizado 19:31h. Comenta Compartir

Muchos lloros, sufrimiento y llegar a pensar que no lo conseguirían. Eso es lo que pasó por la mente de los protagonistas de La Marcha de Hierro que les llevó de Gijón a Madrid hace casi 33 años. «Pero finalmente logramos un futuro para la siderurgia asturiana y gracias al nombramiento de este parque nuestros hijos, nietos y los jóvenes que pasen por él recordarán nuestra lucha», decía ayer emocionada María Ángeles Moro, una de las dos mujeres que tomaron parte en la marcha, en el acto oficial para dar su nombre al espacio verde sito entre la calle Margarita Xirgu, la pista de hockey de La Algodonera y el instituto Padre Feijoo, en La Calzada.

Moro se fundía además, emocionada, en un abrazo con la alcaldesa, Carmen Moriyón, tras pedirle «la bandera de mi querido Ayuntamiento de Gijón, de mi ciudad, de mi hogar», que cubría el monolito donde se reseña este hito de la lucha obrera. Solidaridad, unión y recuerdo por los ya fallecidos era el sentimiento dominante. «Nosotros forjamos un camino de unión que ahora parece perderse. Quiero recordar especialmente a los compañeros que hoy ya no pueden estar aquí, pero que nos empujaron hasta llegar a este momento. Que no olviden los que vienen detrás que estamos para ayudarlos en lo que sea, porque vienen tambores de guerra para la siderurgia», apostilló Eladio José Braga (UGT), otro de los participantes de la caminata.

«Gijón tenía una deuda»

Octubre de 1992 es ya historia del movimiento obrero asturiano y nacional. «Y Gijón tenía una deuda con estos héroes que hoy se ha saldado», proclamó la alcaldesa. El concejal socialista Jacobo López Fernández propuso dedicar un espacio de la ciudad a La Marcha de Hierro y fue el precursor de la recogida de firmas. «Yo soy trabajador de Arcelor, mi familia trabajó también en la fábrica y estuvieron en las manifestaciones cuando ocurrió la reconversión. Este espacio es una bonita manera de recordarlos», resaltó.

Luciano González Álvarez, uno de los más veteranos de las 18 duras jornadas camino a Madrid, estaba ayer especialmente conmovido. «No sabía si llegaría a ver un homenaje así y te vuelven a la cabeza recuerdos. Dormíamos apiñadas 250 personas, no había higiene, las piernas nos fallaban, pasamos penurias, hambre, frío... Pero unos a otros nos apoyábamos y levantábamos. No podíamos permitir que se segregara la fábrica, como querían, en tres trozos y perder empleos. Nos unimos los sindicatos CC OO, UGT y USO y todos a uno nos enfrentamos a un enemigo común, y vencimos», relató, con orgullo, en presencia de su hija, José Ramón Laso, entonces representante de Comisiones Obreras.

Jorge Espina, secretario de CCOO de Gijón, reconoció que «esta marcha fue uno de los condicionantes de mi despertar sindical. Yo tenía 14 años e iba al instituto Evaristo Valle con los hijos de Laso y seguimos con mucho orgullo la lucha de su padre y los compañeros. Pero es cierto que ahora estamos en un momento complejo y tenemos que estar unidos». En esa misma línea de entablar una fuerza común se mostró Monchu García, secretario general del PSOE de Gijón: no puede caer en el olvido esta lucha. Este reconocimiento tenía que haber llegado antes, pero ha llegado. Y lo que está claro es que la acción sindical siempre es necesaria y hay que estar alerta porque las alarmas de un desmantelamiento obrero están saltando y no podemos permitir que pasen«, expresó. Una conciencia de clase obrera marcada unía a todos los presentes. »Y es lo que así se homenajea hoy. Porque la siderurgia es el motor económico de la región y no podemos permitir retrocesos en ella«, apostilló Felipe Carlón, responsable de USO.

Al homenaje no faltaron familiares, amigos, sindicalistas, como Javier Fernández Lanero (UGT), y numerosos políticos: Guzmán Pendás y Abel Junquera (PP), Luis Manuel Flórez 'Floro', Tino Vaquero y Marina Pineda (PSOE); , o Olaya Suárez (Podemos), entre otros.