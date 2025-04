«La FP te da una formación muy alta», defiende el gijonés Jaime Peláez, desde Irlanda

La vocación comercial corre por las venas de Jaime Peláez Rodríguez, un joven de 20 años del barrio del Carmen de Gijón, bisnieto de ... Joaquín Suárez que regentaba la conocida carnicería Chelo en la calle Numa Guilhou, y nieto de María Concepción Suárez, 'Chelo', la fundadora de La Hacienda de la Abuela, o lo que es lo mismo Sidra Guimarán, en Carreño, «Siempre me dicen que soy como mi abuelo, sociable y muy risueño y buen vendedor. Él se fue a Venezuela y de ahí a Nueva York a hacer dinero, creo que también me pueden venir por ahí mis ansias de viajar», explica Jaime que lleva desde mediados de febrero en Cork, Irlanda, gracias a una beca de Erasmus obtenida una vez finalizados sus estudios de FP de Grado Medio en Comercio y Marketing en la Universidad Laboral.

Jaime pasea cada día por las pintorescas y coloridas calles de Cork, pueblo situado al sur de Irlanda, luciendo con mucho orgullo varias camisetas que se ha llevado del Sporting de Gijón «Ahora sí que conocen bien a este equipo, porque me preguntan mucho por él. Además en mi casa, donde comparto piso con otras cinco personas, hay gente de España, África, Francia, o Chile, les llama mucho la atención mi bufanda de Quini».

Muy 'echao p'alante'

Fútbol, trabajo y viajar son las pasiones de Jaime que reconoce haber estado en más de 20 países y al que le gusta viajar solo y sumergirse de lleno en los lugares a los que va. «Adaptarse a vivir en Irlanda ha sido un poco duro. Aquí hace mucho frío y llueve mucho más que en Asturias. Además, estás lejos de la familia y aunque yo hablo muy bien inglés, aquí hablan diferente. Es como si un inglés viene a Córdoba a aprender español, pero te acabas adaptando y la gente tanto del pueblo, como mis compañeros de trabajo –muchos son polacos– me están ayudando mucho», reconoce Jaime que se considera «un chaval al que no le da miedo nada. Soy muy 'echao p'alante'.

A los pocos días de empezar en la empresa, que se dedica al sector de compra-venta, «vieron que me desenvolvía muy bien vendiendo y me cambiaron al departamento de compras. Estoy ocho horas al día gestionando adquisiciones de diferentes productos con proveedores de otros países y negociando al mejor precio para luego obtener beneficios en su venta». Este gijonés tiene una rutina diaria muy establecida y cuando finaliza su jornada a las cuatro de la tarde se dedica a pasear por el pueblo, conocer gente y perfeccionar su inglés para obtener el C1 a su vuelta a Gijón.

El objetivo de Jaime, durante sus días de descanso, es viajar por todo el país y conocer cada recoveco de Irlanda y a la par hacer escapadas cerca, como por ejemplo a Inglaterra. «Mi amistad con el también gijonés Joaquín Valdés, que trabaja en el cuerpo técnico de Luis Enrique, me ha llevado hasta Liverpool a ver el partido Barcelona vs Paris Saint Germain, una experiencia única que jamás pensé vivir. Pero a mi me gustan los retos. En enero estuve en México y me gustó tanto que estoy preparando una aventura por toda Hispanoamérica», afirma el joven que está muy orgulloso de haberse lanzado a la aventura de hacer un Erasmus de FP y quiere dar a conocer su experiencia a otros estudiantes «porque el Erasmus es un tren que pasa una vez en la vida y hay que coger. Y yo tengo que agradecérselo a mi profesora y mentora, Ana Antuña , que me lo dio a conocer porque no es algo que se publicite mucho y debería hacerse más.

«Aquí vienes a trabajar, no de cachondeo»

Jaime se quedó sorprendido cuando se acercó consultar por la posibilidad de hacer un Erasmus ya que le ofrecieron «un mundo de posibilidades que no sabía que estaba a mi alcance». El gijonés comenzó el FP de Grado Medio en Comercio y Marketing en la Universidad Laboral de Gijón y se siente muy afortunado de la formación recibida «es más, considero que a veces los FP están estigmatizados frente a las carreras universitarias y lo cierto es que sales de ellos con una cualificación y preparación muy alta. No me cierro a hacer más adelante una carrera, de hecho me gustaría; pero un FP puede servir para que mucha gente que no tiene claro lo que quiere de un primer paso y luego continúe con sus estudios o directamente tras finalizar la formación profesional logre una salida laboral. En Asturias, y más en concreto en Gijón, hay muchísima gama y diversidad de FP. Ahora que estoy fuera y al hablar con estudiantes de otras comunidades autónomas aprecio la formación con la que contamos y que además tenemos becas muy buenas que nos permiten salir de la región. De hecho, mi cuantía es más alta que la de compañeros de otros lugares de España y me permite vivir y moverme por el país».

Jaime se vio en la tesitura de elegir entre cuatro destinos: Alemania, Oporto, el sur de Italia o Cork. Lo tenía claro: él quería estudiar en Irlanda porque consideraba que por clima y paisaje sería lo más parecido a Asturias y no añoraría tanto su tierra y su gente los meses que estuviera haciendo el Erasmus –hasta finales de mayo–. Además, el idioma también influyó mucho, habla inglés bien pero quería adquirir más fluidez y por eso decidió Cork, una pueblo que le ha sorprendido gratamente: «el choque cultural ha sido enorme. Sinceramente no tenemos nada que ver. En Asturias somos mucho más abiertos y cálidos y hay mucha vida social, pero yo he sabido adaptarme. Tengo compañeros que no han soportado estar lejos de la familia o no les gustaba el trabajo, y no han finalizado el Erasmus por lo que también tendrán que devolver su beca. Hay que tener claro que no se viene de cachondeo, aquí se viene a trabajar, a mejorar el idioma, a adquirir currículum, conocer gente, y vivir una experiencia vital única», concluye.