¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO

Foro insta al PSOE de Gijón a aclarar si encubrieron ilegalidades en licitaciones públicas como afirmó Claudia Montes en el Senado

Jesús Martínez Salvador reclama que «la Agrupación Socialista de Gijón debe clarificar si es cierto que el candidato del PSOE a la Alcaldía, Floro, afirmó que «esto lleva así cuarenta años», qué datos manejaba el partido para hacer semejante afirmación y si su sucesora Carmen Eva Pérez Ordieres también los conocía

Lunes, 3 de noviembre 2025, 17:19

Foro insta al PSOE de Gijón a aclarar si, tal y como se afirmó esta mañana en el Senado, en el marco de la investigación por el 'Caso Koldo' ... , los socialistas gijoneses fueron conocedores de irregularidades en contratos públicos y optaron por ocultarlo. El Presidente Local de la formación, Jesús Martínez Salvador, ha pedido «explicaciones inmediatas» ante unas informaciones «con nombres y apellidos».

