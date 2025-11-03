Foro insta al PSOE de Gijón a aclarar si encubrieron ilegalidades en licitaciones públicas como afirmó Claudia Montes en el Senado

Foro insta al PSOE de Gijón a aclarar si, tal y como se afirmó esta mañana en el Senado, en el marco de la investigación por el 'Caso Koldo' ... , los socialistas gijoneses fueron conocedores de irregularidades en contratos públicos y optaron por ocultarlo. El Presidente Local de la formación, Jesús Martínez Salvador, ha pedido «explicaciones inmediatas» ante unas informaciones «con nombres y apellidos».

En este sentido, según declaró hoy en la Cámara Alta una de las personas involucradas en la presunta trama, durante una cena y en presencia del entonces candidato a la Alcaldía, Luis Manuel Flórez 'Floro', y otros integrantes del partido, se habría informado sobre presuntas irregularidades en contratos públicos. «La Agrupación Socialista de Gijón debe clarificar si es cierto que su candidato, al conocer los hechos, afirmó que «esto lleva así cuarenta años» y qué datos manejaban en el partido para hacer semejantes afirmaciones», reclama el dirigente local de FORO Asturias, y se pregunta si «la sucesora de 'Floro', a la que también parece conocer la compareciente en el Senado, Carmen Eva Pérez Ordieres, estaba igualmente al corriente de las denuncias de amaño de licitaciones y cobro de comisiones ilegales». «El testimonio conocido hoy en la Cámara Alta es algo muy serio, tiene nombre y apellidos y requiere de explicaciones inmediatas».

Martínez Salvador ha reconocido el «estupor» que supone el conocer que «mientras parece ser que en las cenas de militantes de la Agrupación Socialista de Gijón se habla con normalidad de tramas de corrupción que llevan décadas robando dinero público, la portavoz socialista se dedique a registrar preguntas obsesivas sobre si Carmen Moriyón ejerce su profesión legal y públicamente y cómo la compatibiliza con la Alcaldía». El Presidente Local de FORO Gijón recordó que «nadie ha explicado todavía si el Vial de Jove pasó de obra millonaria a fraude electoral porque alguien no cobró las comisiones que tenía previstas» y advirtió que «a la vista de lo conocido hoy, quizás cenando con militantes del PSOE de Gijón se pudiera llegar a la respuesta».

«El límite de la sorpresa con el PSOE de Gijón se supera semana tras semana y es un espectáculo bochornoso para esta ciudad de la que en Ferraz sólo se habla para esto», concluyó el dirigente forista.