Foro y PP ven un «absoluto desprecio» de Pedro Sánchez a las infraestructuras pendientes en Gijón

Coincidiendo con la aprobación en la junta de gobierno del proyecto de presupuestos municipales de Gijón para 2026, este martes tuvo lugar una ... nueva reunión de la comisión de seguimiento del acuerdo de gobierno suscrito en 2023 entre Foro y PP, en la que por parte de Foro participaron su presidente local y portavoz del grupo municipal, Jesús Martínez Salvador, y el vicesecretario de Organización, Enrique Lanza; y por el PP, el presidente local en Gijón, Andrés Ruiz, y el concejal Rodrigo Pintueles.

En el transcurso de la reunión «ambas partes hemos acordado intensificar la coordinación para afrontar lo que resta del mandato» y coincidieron en su «preocupación por el actual contexto de política nacional, con un absoluto desprecio por parte del Gobierno de Pedro Sánchez hacia las infraestructuras pendientes y necesarias para Gijón y para Asturias.

El encuentro sirvió para hacer un repaso por la labor del gobierno local a lo largo de estos dos primeros años del mandato, que ambas partes consideran «francamente positiva». No obstante, los representantes de los dos partidos se mostraron convencidos de que este trabajo «se verá mejorado en el tramo final», para lo que consideran que los presupuestos aprobados ayer, aun pendientes de su paso por el Pleno, «serán una herramienta fundamental».

Foro y PP se comprometieron por otra parte a aumentar la periodicidad de estas reuniones de seguimiento, para lo que la comisión mantendrá encuentros «semestralmente o siempre que una de las partes lo solicite».