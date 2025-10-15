El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
El concejal Rodrigo Pintueles y el presidente del PP de Gijón, Andrés Ruiz, junto al portavoz municipal de Foro, Jesús Martínez Salvador, y el vicesecretario de Organización de Foro, Enrique Lanza. E. C.

Foro y PP ven un «absoluto desprecio» de Pedro Sánchez a las infraestructuras pendientes en Gijón

La comisión de seguimiento de su pacto de gobierno en el Ayuntamiento acuerda «intensificar la coordinación» entre ambos partidos de cara al final del mandato y celebra su acuerdo presupuestario para 2026

E. C.

Miércoles, 15 de octubre 2025, 07:30

Comenta

Coincidiendo con la aprobación en la junta de gobierno del proyecto de presupuestos municipales de Gijón para 2026, este martes tuvo lugar una ... nueva reunión de la comisión de seguimiento del acuerdo de gobierno suscrito en 2023 entre Foro y PP, en la que por parte de Foro participaron su presidente local y portavoz del grupo municipal, Jesús Martínez Salvador, y el vicesecretario de Organización, Enrique Lanza; y por el PP, el presidente local en Gijón, Andrés Ruiz, y el concejal Rodrigo Pintueles.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 «Si te veo con otro no respondo. De Villabona se sale, pero del cementerio no»
  2. 2

    El complemento a la pensión por hijo dejará de ser para todas las madres (o padres)
  3. 3 Vecinos de El Entrego intentan expulsar a unos okupas
  4. 4 Fallece un hombre al precipitarse desde una ventana en Gijón
  5. 5 Nuevo restaurante en Gijón: el Club de Golf de Castiello by Galán, abrirá en noviembre
  6. 6 Jesús Martínez, dueño del Real Oviedo, hace balance: asume el despido de Paunovic y dice que la marcha de Carrión a Las Palmas «fue un error»
  7. 7

    Solo un 2,8% de los clientes con acciones del Sabadell acuden a la opa de BBVA
  8. 8 El musical Mamma Mia! llega a Gijón con catorce funciones
  9. 9 Hallan grave a un hombre de 55 años con signos de violencia entre los escombros en Marbella
  10. 10

    El Principado da luz verde a los centros privados de la Nebrija y la Alfonso X

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Foro y PP ven un «absoluto desprecio» de Pedro Sánchez a las infraestructuras pendientes en Gijón

Foro y PP ven un «absoluto desprecio» de Pedro Sánchez a las infraestructuras pendientes en Gijón