La Fundación Siloé prepara un homenaje a Santaclara en 2026, en el aniversario de su muerte Presidenta y director de la entidad social trasladan a Carmen Moriyón su petición de que se dé el nombre del sacerdote, Hijo Predilecto de Gijón, a «un espacio público» de la ciudad

La Fundación Siloé quiere que la figura de José Antonio García Santaclara, fallecido el pasado mes de agosto a los 82 años, sea recordada y quede para siempre ligada a Gijón, la ciudad que le concedió el título de Hijo Adoptivo. Está organizando un acto de recuerdo al sacerdote y fundador de Siloé que tendrá lugar en julio de 2026 (la fecha no está fijada aún) con motivo del primer aniversario de su muerte y aspira a que algún espacio público de la ciudad («un jardín o una plazoleta» más que una calle) lleve su nombre. Estas dos fueron las cuestiones que esta mañana expusieron a la alcaldesa, Carmen Moriyón, y al concejal de Servicios Sociales, Guzmán Pendás, la presidenta de la Fundación Siloé, Ana Isabel Rúa; su director, Pablo Puente, y la miembro del patronato Isabel Moro. En el encuentro, los responsables de la Fundación plantearon la posibilidad de que el Ayuntamiento les ceda el Teatro Jovellanos como lugar donde celebrar el homenaje a Santa, como popularmente era conocido el sacerdote,Medalla de Plata del Principado.

¿Cuál es la idea que tienen en mente? Según explicaron los responsables de la Fundación Siloé, se quiere que sea un acto de un fuerte impacto emocional, en el que «la figura de Santa, su bagaje y su propia historia dentro de la Fundación sean el elemento central. Estamos barajando posibilidades, como elaborar un vídeo que recoja un poco toda esa trayectoria», comentó Rúa. Se plantea también «que haya una parte más lúdica, musical» y contar con la presencia de administraciones, instituciones y personas que a lo largo de estas más de tres décadas han sido apoyo y soporte de la actividad de la entidad social.

Los responsables de la Fundación salieron satisfechos del encuentro mantenido en el Ayuntamiento de Gijón esta mañana. Aseguran que la «acogida» a sus propuestas por parte de la alcaldesa y el concejal de Servicios Sociales (asistió también Covadonga Landín, directora de la Fundación Municipal de Servicios Sociales) fue «fabulosa».