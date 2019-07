García Granda: «No creo que el campus sea la ubicación más conveniente para la Semana Negra» El rector de la Universidad de Oviedo, contrario a que el festival regrese a la ubicación que tuvo en 2011 aunque, añade: «Nosotros no nos cerramos a nada» EUGENIA GARCÍA Gijón Miércoles, 3 julio 2019, 11:04

El rector de la Universidad de Oviedo, Santiago García Granda, se mostró esta mañana reacio a que la Semana Negra regrese al campus universitario, donde se celebró el festival en el año 2011. La alcaldesa Ana González anunció ayer que estudiará una nueva ubicación para la próxima edición del evento, y precisamente la parcela de 40.665 metros cuadrados ubicada junto a la Escuela Superior de la Marina Civil y la Escuela Politécnica de Ingeniería es uno de los lugares que se barajan.

Preguntado por la posibilidad de que la Semana Negra se traslade a la parcela del campus donde ya tuvo lugar -con gran polémica- hace ocho años, el rector indicó que «estamos siempre abiertos a colaborar con el Ayuntamiento de Gijón o con cualquier ayuntamiento de Asturias, pero opino que el tema de la ubicación de la Semana Negra en el campus está superado». De hecho, esta cuestión generó un enfrentamiento entre el anterior rector, Vicente Gotor, y el Ayuntamiento de Gijón que terminó con este último perdiendo la titularidad del espacio en el que se celebrará este año el Festival Gijón Life. «Lo hablaremos», matizó Santiago García Granda, «pero no creo que sea la ubicación más conveniente».

Según el rector, «la actividad que tenemos en el campus, con profesores investigando, no se presta mucho al tipo de actividad que se lleva a cabo en la Semana Negra, sobre todo por el ruido y el jolgorio que se genera alrededor». Su rechazo a que el festival vuelva a los dominios universitarios no implica, insistió, que la institución que encabeza tenga «ninguna aversión a esta actividad cultural en la que de hecho participamos».

«Me parece que todo se puede estudiar, nosotros colaboramos con circos y prestamos nuestros espacios para otros eventos, pero no creo que el campus sea el lugar más adecuado para este tipo de actividad», continuó. A su juicio, «la Semana Negra es un acontecimiento un poco especial, muy festivo, e igual que tenemos algunos problemas con la romería de Cabueñes no es lugar más adecuado». No obstante, añadió, «nosotros no nos cerramos a nada».