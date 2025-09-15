Gijón acoge la V Carrera contra el Cáncer el día 28 de septiembre Saldrá de los Jardines del Náutico a las 11, la inscripción cuesta ocho euros e incluye una camiseta conmemorativa

Laura Mayordomo Gijón Lunes, 15 de septiembre 2025, 18:35 Comenta Compartir

Un año y más, y ya van cinco, la delegación asturiana de la Asociación española contra el cáncer (Aecc) organiza una carrera solidaria en Gijón para recaudar fondos que se destinarán principalmente a la investigación oncológica.

Tendrá lugar el domingo 28 de septiembre, a las 11 horas con salida de los Jardines del Náutico. Es un recorrido de 4,5 kilómetros adaptado para todos los públicos. La inscripción cuesta ocho euros e incluye una camiseta conmemorativa.

Los interesados se pueden inscribir ese mismo día en el Náutico, hasta una hora antes de la marcha y también online hasta las doce de la noche del día anterior. Presencialmente, los días 22 y 23 en la asociación (Magnus Blikstad, 50) y del 24 al 27 en El Corte Inglés. También hay la posibilidad de ayudar a la causa con el dorsal 0.