La Asociación Española Contra el Cáncer en Asturias, en la Feria de Muestras: «Queremos que la asociación sea el 112 tras un diagnóstico de cáncer» Un tercio de los enfermos están en edad laboral, por eso la Asociación Epañola Contra el Cáncer busca prevenir e informar dentro de las empresas

Eva Hernández Gijón Martes, 12 de agosto 2025, 21:14 Comenta Compartir

Se calcula que más de un tercio de los diagnósticos de cáncer actualmente en España los protagonizan personas en edad laboral. Esto supone un problema serio porque puede dar lugar a una invalidez y una situación precaria. Por eso, la Asociación Española Contra el Cáncer en Asturias decidió celebrar sus primeras charlas bajo título 'Intervención en el entorno de la Empresa' en el marco de la Feria de Muestras (Fidma) 2025.

«Todos tenemos que poner nuestro granito de arena para doblegar esta epidemia que se incrementará», indicó la presidenta de la asociación en Asturias, Yolanda Calero. Se espera un crecimiento exponencial en los próximos años. Una de cada dos mujeres y dos de cada tres hombres sufrirán cáncer a lo largo de su vida. Actualmente en España hay más de 290.000 personas con cáncer y se estima que para 2030 haya más de 330.000 nuevos casos

La entidad «tiene que ser el 112 del cáncer. Cuando hay una emergencia siempre pensamos en llamar al 112 y vienen los servicios rápida y gratuitamente». Haciendo un paralelismo, Calero indicó que «cuando se da un diagnóstico de cáncer me gustaría que nos llamaran porque los van a atender profesionales pronto y también de forma gratuita».

«Segunda familia»

Durante las jornadas, a las que asistieron la vicepresidenta del Gobierno asturiano, Gimena Llamedo; el vicepresidente de la Cámara de Comercio, Pedro López Ferrer, y el vicepresidente de Fade, Rubén Castro, la asociación presentó el programa 'Empresa Activa Contra el Cáncer'. Este proyecto, iniciado este año en Asturias, pone de manifiesto la necesidad de colaborar con el centro de trabajo. El entorno laboral se convierte en muchas ocasiones en «la segunda familia» de los trabajadores, indicó Castro. Por ello, en el caso de que un trabajador sufra una enfermedad como esta «se necesita que la empresa sea parte de esta familia. En ese sentido, debemos acompañar», recalcó. «El entorno de la empresa es un entorno privilegiado para hacer prevención y terapia sobre el cáncer», apuntó Antonio Flecha, gerente de la Asociación Española Contra el Cáncer en Asturias, encargado de presentar este proyecto.

Ampliar La presidenta de la Asociación Española Contra el Cáncer en Asturias, Yolanda Calero, junto con el nuevo vicepresidente de la asociación Julio González Zapico. E. C. Julio González Zapico, nuevo vicepresidente de la AECC Asturias Julio González Zapico es el elegido para asumir el cargo de vicepresidente de la Asociación Española Contra el Cáncer de Asturias (AECC). La presidenta, Yolanda Calero, fue la encargada de anunciar la noticia durante el ciclo de charlas que celebró ayer la entidad en la Feria bajo el título 'Intervención en el entorno de la Empresa'. Hasta ahora, la vicepresidenta era Carmen Fernández, quien a su vez es presidenta de la Junta Local de Avilés, cargo que seguirá ostentando. «Nos ha llevado tiempo encontrar un vicepresidente a la altura, pero lo hemos logrado», señaló Calero. Zapico fue director general de Comercio y Turismo del Principado durante 20 años.

Uno de los objetivos estratégicos que tiene la asociación para el plan 2025-2028 es llegar a más pacientes, familias y entornos. «Queremos estar más presentes en la sociedad y que esta nos use y saque todo nuestro rendimiento», explicó Flecha.

Un tercio de los diagnósticos de cáncer son en personas de edad laboral, algo que «agrava la situación». Por eso, el objetivo es establecer relaciones colaborativas con empresas e instituciones con «las que se compartan valores». Dentro de este programa, se realizan una serie de actividades en la empresa, como charlas y talleres. Pero no solo se quedan ahí. También se quiere tocar uno de los pilares fundamentales de la entidad: la prevención. Dentro de las empresas con las que ya están trabajando, Flecha indicó que «se ha establecido espacios sin humos en el parking». Otra de las acciones que se realizan es «favorecer los cribados. Instar a las empresas a que los empleados los realicen». En el tema de la alimentación, se fomentan los desayunos saludables. Así, la idea es «que las máquinas de las empresas tengan productos saludables». También entraría el bienestar físico, fundamental en la prevención y «muy recomendable» tras la enfermedad. «Se puede fomentar que se usen escaleras y no ascensores o que si se tiene entre medias una hora para comer, hacerlo en 20 minutos y utilizar el resto del tiempo a realizar sesiones de gimnasia», ejemplificó Calero.

«Más médicos voluntarios»

Beatriz Álvarez, responsable jurídico laboral de la asociación habló sobre el apoyo jurídico y laboral en el paciente. La mañana terminó con la intervención de Luis Antuña y Pedro Laguna, presidente y director del Colegio de Médicos de Asturias, respectivamente. Este último presentó el plan de acción 'Sumar para Cuidar' que cuenta con diez líneas estratégicas. «Queremos fomentar todavía más el voluntariado» en los casi 8.000 colegiados que hay en Asturias, señaló. Ponen el foco en «los jubilados y médicos más jóvenes por su disponibilidad y facilidades».

Otra de las líneas en las que se centran es en la formación y transmisión constante de conocimiento, algo en lo que buscan apoyo en la asociación para «dar más fortalezas a los médicos» en la parte comunicativa y psicosocial, así como ampliar ciclos formativos o encuentros con pacientes y fomentar el apoyo a la investigación, entre otras actuaciones.