Gijón arranca septiembre con un estallido de fiestas en sus barrios

Ángel Murias, miembro de la comisión de festejos de Cimavilla, minutos antes de dar el pregón en la Casa del Chino.

María Agra Gijón Viernes, 5 de septiembre 2025, 21:51

El barrio alto de Gijón ya es territorio de charangueros y cabezudos. Con el tronar de los tambores y buena parte de las figuras que animaron las carrozas del Descenso Folklóriko del Nalón, Cimavilla inauguró sus fiestas con el pregón de Ángel Murias, miembro de la comisión de festejos y artesano detrás del tiburón que baja la Cuesta del Cholo a tomar sidra, el dragón que sale de la muralla y la ballena que sobrevuela edificios.

Desde el balcón de la Casa del Chino contó sus vivencias y su «locura» por unas fiestas en las que se embarcó hace ya 11 años, pero sobre todo invitó a «que disfrutéis del barrio, que es una pasada, y veáis el trabajo que hay colocado en sus calles», remarcó.

La fiesta también está servida en La Guía, La Camocha y Serín, que arrancaron con ritmo y fuerza. En La Guía fue la exalcaldesa Paz Fernández Felgueroso quien se subió al escenario para dar el pregón, en el que hizo un repaso de la historia del barrio –desde la llegada del tranvía y la antigua capilla hasta los merenderos y el crecimiento residencial–, compartió vivencias personales y reivindicó la vitalidad actual de La Guía, con «espacios culturales, deportivos y una rica oferta gastronómica». Tras el pregón, se trasladaron al IES El Piles para celebrar el Día del Socio, actividad que enlazaron con la actuación musical de Nerea Vázquez y, ya entrada la noche, con la sesión de Diazz DJ.

La Guía La exalcaldesa Paz Fernández Felgueroso, pregonera de La Guía, junto al presidente vecinal, Paulino Tuñón. Damián Arienza La Camocha Los más jóvenes se volcaron con la fiesta de la espuma Arnaldo García Serín Foto de grupo de los más pequeños tras la sesión de juegos infantiles. E. C. 1 /

No se quedaron atrás en La Camocha, donde calentaron motores con una holi party y una fiesta de la espuma antes de acoger el pregón del deportista asturiano Julio García, campeón regional, nacional y mundial de press de banca. Y en Serín, más de lo mismo, aunque optaron por centrarse en los más pequeños y desplegar una tarde de juegos infantiles que culminó con la verbena a cargo del grupo Reflejos.