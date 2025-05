Gijón, de azul y amarillo, con Ucrania

«La ciudad siempre responde. Estamos en el lado bueno de la historia», destacó este jueves Carmen Moriyón en la firma de un convenio ... de cooperación internacional, con carácter de emergencia, junto a Carlos Manuel Fernández Marchena, presidente de la ONG Help to Ukraine, que será la beneficiaria de los 69.846 euros destinados al envío de ayuda humanitaria a Ucrania, y que contó con la presencia del embajador de Ucrania en España, Serhii Pohoreltsev.

La alcaldesa, ataviada con los colores de la bandera de Ucrania, amarillo y azul –como gesto de apoyo y para dar visibilidad a la causa–, demandó «la necesidad de que finalice este terrible conflicto bélico que tantas víctimas inocentes está causando» y remarcó que el Ayuntamiento gijonés «nunca ha dado la espalda a la dimensión de la cooperación internacional. «Desde luego, Gijón no olvida a las víctimas ni mira hacia otro lado», subrayó mientras recibía palabras de gratitud dePohoreltsev. La organización Help to Ukraine será la encargada de organizar el envío de víveres a la nación que preside Volodímir Zelenski. También dotarán de equipos de cocina, calefacción y suministros energéticos a diferentes puntos del país.

«Slava Ukraini»

Representantes de varios colectivos de ciudadanos ucranianos que ocuparon el salón de actos del Consistorio gritaron: «Slava Ukraini», que significa 'Gloria a Ucrania' . «Estamos muy agradecidos por la gran acogida que los gijoneses nos han dado», dijo Lilia Sheprykevych, presidenta de la asociación de ucranianos en Gijón. «Una ciudadanía volcada con las necesidades de este país y que el próximo 8 de junio recibirá con los brazos abiertos a 60 niños ucranianos», recalcó Jorge González, presidente de Expoacción.

Un intercambio de obsequios cerró el encuentro. La alcaldesa le hizo entrega al embajador ucraniano de una medalla de Jovellanos, mientras este le regaló a la regidora una caja de una pintura típica ucraniana que se llama Petrikivka. «Es preciosa. Vuestra entereza y ganas de seguir dí a día es digna de admiración», concluyó Moriyón.