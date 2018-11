Colas en Gijón para solicitar la renta social: «Con lo que entra en casa es difícil llegar a fin de mes» Numerosas personas, esta mañana, en el Ateneo de La Calzada. / ARNALDO GARCÍA La nueva prestación se concederá por orden de petición hasta agotar los 500.000 euros destinados, con un plazo de solicitud que termina el 5 de diciembre VÍCTOR TREVIÑO Gijón Martes, 6 noviembre 2018, 14:06

«Ya sabes cómo están las cosas. Con lo que entra en casa es difícil llegar a fin de mes y por eso estamos aquí. Esperamos tener suerte y que podamos recibir esta ayuda». José Luis Areces y Marisa Pedrero llegaban esta mañana al centro municipal Ateneo de la Calzada para solicitar la renta social municipal, cuyo plazo comienza hoy. Como estos dos vecinos de Gijón, decenas más que se concentraban desde primera hora de la mañana en esta sede municipal para acceder a uno de los lotes de ayudas que presta la Fundación Municipal de Servicios Sociales. «Apenas 600 euros es insuficiente, somos dos y los gastos son más que notables», explica Pedrero. La pareja llegaba sobre las diez de la mañana a este lugar. «Nos enteramos a primera hora y vinimos corriendo. La suerte que tenemos es que vivimos en el barrio y no tardamos mucho en llegar», apunta Areces.

Lo mismo le ocurrió a Juan Francisco Álvarez. «Me enteré esta mañana de casualidad y vine sin pensarlo», relata. A pesar de darse prisa, agrega, «tuve que esperar por lo menos una hora para solicitar todo el papeleo». El año pasado supo de esta convocatoria con mucho más tiempo de antelación, «por eso pude llegar de los primeros».

Al hogar de Elías Álvarez sólo entran 442 euros al mes. «Cobro el salario social y ya no tengo más ingresos», dice. En su caso, vive solo y no tiene demasiados gastos, «pero aún así es difícil llegar a fin de mes, te lo puedes imaginar». Por eso, esta misma mañana llegaba al Ateneo de la Calzada a las diez de la mañana para optar a esta ayuda. «Tuve que esperar un poco, pero no demasiado», añade.

Hasta el 5 de diciembre

La nueva prestación se concederá por orden de petición hasta agotar el presupuesto. De ahí que Luis Ruiz fuera de los primeros en llegar. Explica que actualmente está desempleado y «sólo de vez en cuando me sale algún trabajillo». Ayer, dice leyó en internet que hoy se abría el plazo, «por eso vine a las ocho de la mañana». A esa hora, «no había mucha gente, así que confío en que el haber llegado de los primeros me permita acceder a la ayuda».

El periodo para pedir esta ayuda se prolonga hasta el 5 de diciembre. En esta ocasión el total destinado a esta causa es inferior que el de otros años: 500.000 euros, para cumplir con la regla de gasto -la cuantía más baja desde que se habilitó esta prestación en mayo del año pasado.

