Gijón congelará sus impuestos en 2026, con pequeños cambios en el precio de la grúa y el Jardín Botánico La retirada de turismos sube de 95 a 100 euros y se incluye entre las tarifas a los patinetes eléctricos. Los discapacitados tendrán precio reducido para entrar al Jardín Botánico

Iván Villar Gijón Miércoles, 3 de septiembre 2025, 07:35 Comenta Compartir

El gobierno municipal de Gijón ya tiene lista su propuesta de modificación de las ordenanzas fiscales para 2026, que previa aprobación en la junta ... de gobierno serán presentadas en la comisión de Hacienda el próximo martes, 9 de septiembre. En términos generales el Ayuntamiento apostará el próximo ejercicio por la congelación de todos sus impuestos y precios públicos (ni suben ni bajan tributos como el IBI, la viñeta o la plusvalía), aunque el documento introduce algunas novedades en lo que respecta al servicio de grúa o las entradas del Jardín Botánico de Gijón. Por la retirada de un turismo de la vía pública se pagarán 100 euros, frente a los 95 actuales, mientras que en el caso de los ciclomotores y bicicletas se pasará de 25 a 28 euros y para motos de 42 a 46 euros. Aparte, por cada día que el vehículo permanezca en el depósito se pagarán 10 euros en el caso de los turismos (ahora son 9 euros), 5 en el caso de las motos (son 4,50) y 2 los ciclomotores y bicicletas (es 1,80). Más novedoso, es no obstante, la inclusión expresa de los patinetes eléctricos y otros vehículos de movilidad personal, que en caso de ser retirados por la grúa pagarán lo mismo que las bicicletas, y de los remolques, que pagarán como una moto si su masa máxima autorizada está por debajo de los 500 kilos y como un turismo si está por encima.

En lo que respecta al Jardín Botánico Atlántico, se incorpora como beneficiarios de la entrada gratuita al personal docente, a los guías oficiales de turismo y a los miembros del Consejo Internacional de Museos y el precio reducido que hasta ahora se aplicaba a jóvenes de 12 a 26 años y a mayores de 65 (1,80 euros, frente a la tarifa general de 2,90) también regirá para las personas con discapacidad, siempre con la presentación de acreditación previa. Se crean igualmente cinco modalidades de visitas guiadas con cita previa: individual (gratuita) , nocturna (12 euros), nocturna reducida (9,50), teatralizada-espectáculos (15) y teatralizada-espectáculos nocturna (12). Hasta ahora solo existían tarifas de visitas guiadas para grupos. Además se establecen nuevas modalidades de cesión de espacios. De las dos categorías actuales ('espacios abiertos' y 'sala de audiovisuales') se pasa a seis, facilitando por ejemplo el uso para reportajes fotográficos y de vídeo tanto de uso particular (125 euros al día, para un máximo de cinco personas) como para actividades comerciales (300 euros por hora) y fijando precios por metro cuadrado en el caso de actividades culturales de carácter lucrativo o de mercadillos, por la cesión de uso de carpas o por la cesión de sillas plegables.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión

Temas

Gijón