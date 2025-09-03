El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Un patinete eléctrico por las calles de GIjón. J. C. T.

Gijón congelará sus impuestos en 2026, con pequeños cambios en el precio de la grúa y el Jardín Botánico

La retirada de turismos sube de 95 a 100 euros y se incluye entre las tarifas a los patinetes eléctricos. Los discapacitados tendrán precio reducido para entrar al Jardín Botánico

Iván Villar

Iván Villar

Gijón

Miércoles, 3 de septiembre 2025, 07:35

El gobierno municipal de Gijón ya tiene lista su propuesta de modificación de las ordenanzas fiscales para 2026, que previa aprobación en la junta ... de gobierno serán presentadas en la comisión de Hacienda el próximo martes, 9 de septiembre. En términos generales el Ayuntamiento apostará el próximo ejercicio por la congelación de todos sus impuestos y precios públicos (ni suben ni bajan tributos como el IBI, la viñeta o la plusvalía), aunque el documento introduce algunas novedades en lo que respecta al servicio de grúa o las entradas del Jardín Botánico de Gijón. Por la retirada de un turismo de la vía pública se pagarán 100 euros, frente a los 95 actuales, mientras que en el caso de los ciclomotores y bicicletas se pasará de 25 a 28 euros y para motos de 42 a 46 euros. Aparte, por cada día que el vehículo permanezca en el depósito se pagarán 10 euros en el caso de los turismos (ahora son 9 euros), 5 en el caso de las motos (son 4,50) y 2 los ciclomotores y bicicletas (es 1,80). Más novedoso, es no obstante, la inclusión expresa de los patinetes eléctricos y otros vehículos de movilidad personal, que en caso de ser retirados por la grúa pagarán lo mismo que las bicicletas, y de los remolques, que pagarán como una moto si su masa máxima autorizada está por debajo de los 500 kilos y como un turismo si está por encima.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Detenidos un excomandante de la Guardia Civil y un familiar de Marc Márquez por el asesinato de un empresario
  2. 2 Valdesoto, Pueblo Ejemplar de Asturias 2025: Â«Â¡Por fin lo logramos!Â»
  3. 3

    La promoción que abre la renovación del barrio de El Natahoyo de Gijón vende pisos a 4.000 euros el metro cuadrado
  4. 4 Arrestan a un anciano de 85 años por ofrecer dinero y drogas a menores a cambio de sexo
  5. 5 El Sporting de Gijón ya tiene su tercera camiseta en un guiño a los 120 años
  6. 6

    Borja Sémper, en su reaparición en un acto del PP: «Centrarnos en lo importante es cada vez más necesario»
  7. 7 Dos identificados en el Hípico de Gijón por pedir dinero para una falsa asociación de invidentes
  8. 8 El fuego devora una nave agrícola en Gozón y afecta a dos coches y una vivienda en Siero
  9. 9

    El Principado de Asturias impulsa cuatro proyectos de energía eólica con una ayuda de 48 millones de euros
  10. 10

    Los cambios en la jubilación flexible se aprobarán «en las próximas semanas» y se cobrará más pensión

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Gijón congelará sus impuestos en 2026, con pequeños cambios en el precio de la grúa y el Jardín Botánico

Gijón congelará sus impuestos en 2026, con pequeños cambios en el precio de la grúa y el Jardín Botánico