El barco noruego híbrido que arribó a El Musel este martes. E. C.

Llega a Gijón el 'Misje Vita', un barco híbrido que consume un 40% menos de combustible

Viene de Bayona para cargar 4.900 toneladas de cenizas procedentes de Cementos Tudela Veguín y llevarlas al puerto británico de Sunderland

E. C.

Gijón

Martes, 11 de noviembre 2025, 18:09

Comenta

Esta martes arribó al puerto de Gijón el 'Misje Vita', un barco con bandera noruega y 90 metros de eslora. Fletado por el Grupo CRH, y actuando como consignatario Alvargonzález, viene de Bayona para cargar 4.900 toneladas de cenizas procedentes de Cementos Tudela Veguín y llevarlas al puerto británico de Sunderland.

La peculiaridad de este buque es que cuenta con un sistema híbrido que combina motores y baterías eléctricas, lo que le permite ahorrar hasta un 40 % de combustible respecto a un barco convencional de tamaño similar y reducir, por tanto, las emisiones de manera notable.

