«Sigo sin saber por qué nos han quitado la ayuda a domicilio»

Carlos García-Ovies es un gijonés de 38 años con parálisis cerebral. En su momento le fue reconocida una discapacidad de grado III y nivel ... 2, la más elevada. Usuario del centro Ángel de la Guarda, de Aspace, cada día contaba con dos horas de ayuda a domicilio. Una hora por las mañanas y otra hora por las tardes, de lunes a viernes. Los fines de semana, la ayuda era solo por las tardes. En total, doce horas a la semana. Así había venido siendo desde hace al menos quince años. Hasta hace un mes.

Su madre, Carmen Aguiar, de 72 años, cuenta que a finales de agosto «recibí una llamada de teléfono en la que me comunicaron que nos suspendían el servicio de la mañana». Sin más expicaciones. No hubo ninguna comunicación por escrito. «Pero el servicio nos lo quitaron el mismo día». De doce horas semanales de ayuda a domicilio pasaron a tener siete.

«En aquel momento pensé que sería un recorte generalizado, pero después supimos que no, que al parecer solo recortaron el servicio a Carlos. A día de hoy sigo sin saber por qué».

La persona que acudía al domicilio familiar a primera hora se ocupaba de levantar a Carlos de la cama, asearlo y vestirlo. «Una vez sentado en la silla, yo ya puedo manejarlo mejor, pero levantarlo, moverlo para vestirlo... Yo no puedo. No puedo con él», retrata la madre la situación en la que se ven en la actualidad.

Al no contar con una resolución administrativa que poder impugnar, la familia presentó el pasado 10 de septiembre una queja en la que solicitan la reactivación de dicha prestación así como que se les remita el expediente administrativo de su hijo. Porque tiene claro que «mientras pueda, yo quiero tener a mi hijo en casa». De momento, no han obtenido respuesta a dicho escrito.

Ajustado a la norma

Tras interesarse por este asunto, fuentes de la Fundación Municipal de Servicios Sociales recordaron a EL COMERCIO que las competencias en materia de dependencia corresponden en exclusiva a la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar. «En todo caso, tras revisar el expediente, se confirma que se encuentra correctamente tramitado y conforme a la normativa vigente, resultando ajustado a la norma la reducción de horas de prestación en el Servicio de Ayuda a Domicilio».

No obstante, las mismas fuentes expresaron la disposición de la Fundación Municipal de Servicios Sociales a «escuchar cuentas veces sea necesaria a la familia y facilitar cuantas aclaraciones precise».