Carmen Aguiar, con su hijo Carlos, en casa. JOSÉ SIMAL

«Sigo sin saber por qué nos han quitado la ayuda a domicilio»

Carlos, de 38 años y con parálisis cerebral, tiene reconocido un grado III de dependencia. Hace un mes le eliminaron cinco horas de asistencia

Laura Mayordomo

Gijón

Martes, 23 de septiembre 2025, 06:25

Carlos García-Ovies es un gijonés de 38 años con parálisis cerebral. En su momento le fue reconocida una discapacidad de grado III y nivel ... 2, la más elevada. Usuario del centro Ángel de la Guarda, de Aspace, cada día contaba con dos horas de ayuda a domicilio. Una hora por las mañanas y otra hora por las tardes, de lunes a viernes. Los fines de semana, la ayuda era solo por las tardes. En total, doce horas a la semana. Así había venido siendo desde hace al menos quince años. Hasta hace un mes.

