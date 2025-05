Los vecinos del parque Electra, en Gijón, divididos por la tala de los árboles por la reforma

María Agra Gijón Miércoles, 14 de mayo 2025, 08:13 Comenta Compartir

Desde que el pasado 25 de abril comenzó la reforma del parque de Electra, en El Llano (Gijón), para mejorar la accesibilidad de ... los servicios de emergencia, rehabilitar el pavimento y ampliar las zonas verdes, no han dejado de aparecer carteles con diferentes protestas por la tala de árboles que se está realizando en el parque. «Los refugios climáticos se cuidan», «13 árboles menos y seguirán talando», «arboricidio en Electra», «los vecinos (y no vecinos) defendemos el parque» e incluso «La Serena no nos representa», son algunos de los mensajes que aparecen normalmente por la noche y desaparecen a lo largo del día.

Fue la asociación vecinal La Serena la que luchó y promovió una obra «necesaria» que «los vecinos venían demandando desde hace muchos años», explica Arancha Sánchez, su presidenta. Principalmente, por los problemas de accesibilidad y la falta de mantenimiento de la vegetación del parque de Electra. «Entiendo que los vecinos estén hasta las narices de que los árboles les entren por la ventana. Si los hubieran cuidado en su momento no haría falta quitarlos, pero es que el del primero abre la ventana y le entran las ardillas», relata Paula Rojas, manicurista en el salón de uñas A Golpe de Lima. Algo en lo que coincide Javier González, propietario del Café de Electra, en una de las esquinas del parque, que afirma que «estaba muy abandonado. A mí me molesta un poco la fecha de la obra, porque coge todo el verano –hasta finales de agosto–, pero era necesario porque llevaban muchos años sin venir a podar y estaba todo muy crecido y sombrío», describe. Van a ser trasplantados Sobre las protestas por la tala de los árboles opina que se deben a que «hay poca información» sobre el proyecto. «Deberían haber dado más datos y dejar muy claro que los árboles que quitaron se los llevaron con las raíces para trasplantarlos y no los van a tirar; la gente estaría un poco más tranquila», apunta González. Él estaba presente cuando fueron los bomberos y vio cómo «la autoescalera del camión no llegaba a los pisos, por eso tuvieron que quitar algunos árboles», razona, pero muchos vecinos siguen sin tener claro en qué consiste la remodelación que se está llevando a cabo. Como Conchita Alonso, que reconoce no entender lo que está pasando: «Hay un árbol que tiene las raíces más grandes que un muslo mío. Talaron los que eran pequeños y dejaron estas barbaridades», señala. «Pero como no sabes bien lo que están haciendo... tenían que haber puesto unas fotos». Otra vecina, Elena Granda, aclara que el problema es que los árboles «están muy juntos y no entran el sol», por lo que, aunque le apena su retirada porque «hay muchos pájaros», prefiere sol y «todo no se puede». Más verde y mejor iluminado El proyecto de remodelación del parque reordenará la zona ajardinada, reduciendo los parterres del tramo de la calle Electra que baja hasta Fray Ceferino González y concentrando el grueso de las zonas verdes en la plaza colindante con Pérez de Ayala, en las que se intercalarán zonas de estancia y se instalarán máquinas de ejercicio biosaludables. También se instalará un nuevo pavimento de hormigón pulido y se colocarán nuevos bancos, papeleras y una iluminación que invite a utilizar el espacio de forma segura durante la noche. «En total se van a retirar 14 árboles», aclara Arancha Sánchez, que incide en que «la seguridad es un tema prioritario».

