Gijón recupera la titularidad del edificio de la Fundación Metal 22 años después de su cesión El Ayuntamiento estudiará ahora posibles usos, si bien desde el área de Empleo se ha solicitado ya que se mantenga como espacio formativo para profesiones «de nuevos sectores productivos»

Iván Villar Gijón Miércoles, 27 de agosto 2025, 15:00 Comenta Compartir

La junta de gobierno del Ayuntamiento de Gijón puso final este miércoles a la cesión del edificio de titularidad municipal que la Fundación Metal ocupó en el polígono industrial de Roces desde 2003 hasta su extinción y liquidación hace dos años. El portavoz municipal, Jesús Martínez Salvador, indicó que ahora el Ayuntamiento estudiará qué uso puede darle a este inmueble. En el Pleno del pasado mes de diciembre, en respuesta a una pregunta de IU, la concejala de Hacienda, María Mitre, manifestó el interés del área de Empleo en que «siga teniendo un fin formativo», orientado a cualificaciones profesionales «demandadas por los nuevos sectores productivos».

El Ayuntamiento acordó en enero de 2003 ceder gratuitamente este edificio a la Fundación Metal, entonces de reciente constitución, para que pudiera impartir en él formación profesional, ocupacional y continua relacionada con el sector del metal. Ya entonces se indicaba que dicha cesión tendría vigencia «en tanto subsista la citada fundación», con la obligación de retornar «automática y gratuitamente» al Consistorio el inmueble «con todas sus pertenencias y accesiones» si en algún momento se incumplían los fines para los que había sido cedido.

En agosto de 2023, tras haberse acordado la extinción de la entidad «ante la imposibilidad de seguir cumpliendo sus objetivos fundacionales», la comisión constituida para liquidar la fundación solicitó el inicio del proceso de reversión del inmueble a manos municipales, para lo que no obstante hubo que esperar a la retirada por parte del Principado de los servidores informáticos vinculados a la Fundación Metal, así como de todo su archivo documental. En enero de este año, ya con estos elementos retirados, técnicos municipales y autonómicos iniciaron un proceso de revisión del estado de conservación del inmueble, tras el cual el servicio de Patrimonio del Ayuntamiento de Gijón ha dado su visto bueno a la aceptación del edificio. En paralelo al acuerdo para declarar resuelta la cesión del inmueble, colindante con la AS-376 (carretera carbonera) en las inmediaciones de la glorieta de acceso a Nuevo Roces, se solicitará el cambio de titularidad de contratos existentes vinculados al mismo y correspondientes al suministro eléctrico y el contrato de alarma.