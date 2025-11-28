Objetivo: detener a los asaltantes de casas de Gijón

Objetivo: detener a los ladrones que en las últimas semanas tienen en jaque a las fuerzas de seguridad por la oleada de robos en viviendas de la zona rural de Gijón ... . La Guardia Civil intensificó ayer por la tarde los controles de vehículos y ocupantes en los puntos más castigados por la banda itinerante que ya deja más de una veintena de asaltos en chalés, la mayoría de ellos en Somió, Castiello, Deva, Cabueñes y La Camocha.

Son los agentes de la Unidad de Seguridad Ciudadana (Usecic) de la Benemérita los encargados de instalar los puntos de verificación de vehículos en busca de perfiles de conductores y ocupantes que puedan resultar sospechosos y de interés para los trabajos de investigación que realiza la Unidad Orgánica de Policía Judicial.

«Son controles que duran apenas diez minutos, se instalan en puntos de interés, como pueden ser conexiones con la autovía del Cantábrico, y juegan con el factor sorpresa para no dar tiempo de reacción y por lo tanto que se desvíen», explican fuentes de la Guardia Civil.

Ayer, esos dispositivos recorrieron varios enclaves del concejo desde las seis de la tarde hasta las 11 de la noche. EL COMERCIO acompañó a los agentes en su servicio y en el refuerzo de la vigilancia. Es precisamente esa franja horaria en la que actúa el grupo criminal: aprovechan las escasas horas de luz, seleccionan viviendas que creen que están vacías y entran forzando principalmente ventanas. Una vez en el interior, registran las habitaciones principales en busca de joyas y dinero en efectivo. Evitan llevarse aparatos electrónicos que puedan delatarlos por los sistemas por las aplicaciones de rastreo y seleccionan joyas de oro o con piedras preciosas que puedan sacar rápidamente al mercado negro.

En los controles desplegados por el concejo de Gijón, así como varias parroquias de Villaviciosa, se busca un perfil concreto: hombres de mediana edad que tienen su residencia fijada fuera de la región y que viajan en coches de alquiler o a nombre de otras personas que no se encuentran entre los ocupantes.

Los agentes que se encargan de los dispositivos de verificación trabajan también con modelos de coche concretos, aportados por la Policía Judicial como sospechosos de poder estar relacionados con los ladrones.

Se da la circunstancia de que hace tres noches los agentes de la Policía Local localizaban en Somió un turismo de marca Mercedes que levantó las sospechas: fue hallado con una puerta abierta y el color de la carrocería no se correspondía a los detalles técnicos y de apariencia asociados a la placa de matrícula. Fue trasladado por la grúa para ser revisado por la Policía Nacional, si bien, realizados las averiguaciones oportunas, se pudo constatar que no estaba relacionado con los robos.

También la Policía Nacional ha reforzado la vigilancia en las zonas de su demarcación, tanto con vehículos patrullas rotulados como con coches camuflados.

'Banda del Mercedes'

La oleada de robos de las últimas semanas coincide con las fechas en las que hace dos años los miembros de la conocida como 'banda del Mercedes' dejó un reguero de más de un centenar de robos en el concejo de Gijón. En aquella ocasión, las investigaciones permitieron detener meses después a quince miembros del grupo criminal que están aún pendiente de ser juzgados.

Desde las fuerzas de seguridad piden la colaboración ciudadana para que los vecinos alerten ante cualquier movimiento sospechoso, ya que la rápida actuación de los agentes puede servir para pillar in fraganti a los integrantes del grupo delictivo.