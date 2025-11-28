El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Control de la Guardia Civil, ayer en Gijón, con motivo de la oleada de robos.

Control de la Guardia Civil, ayer en Gijón, con motivo de la oleada de robos. Damián Arienza

Objetivo: detener a los asaltantes de casas de Gijón

EL COMERCIO acompaña a la Guardia Civil en el dispositivo especial de controles de vehículos y personas en el concejo ante la oleada de robos en chalés

Olaya Suárez

Olaya Suárez

Gijón

Viernes, 28 de noviembre 2025, 06:52

Objetivo: detener a los ladrones que en las últimas semanas tienen en jaque a las fuerzas de seguridad por la oleada de robos en viviendas de la zona rural de Gijón ... . La Guardia Civil intensificó ayer por la tarde los controles de vehículos y ocupantes en los puntos más castigados por la banda itinerante que ya deja más de una veintena de asaltos en chalés, la mayoría de ellos en Somió, Castiello, Deva, Cabueñes y La Camocha.

