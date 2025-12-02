El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Control de la Guardia Civil a raíz de la última ola de robos. Damián Arienza
Robos en chalés en Gijón

Llamamiento de Les Caseríes a los vecinos de las parroquias de Gijón para «avisar» a las fuerzas de seguridad «ante la menor sospecha delictiva»

Miguel Llanos asegura que esa vigilancia comunitaria y la activación de una alarma frustraron recientemente el asalto a una vivienda en La Pedrera

Marcos Moro

Marcos Moro

Gijón

Martes, 2 de diciembre 2025, 06:46

Comenta

Federación de Asociaciones de Vecinos Rurales de Gijón 'Les Caseríes', por boca de su presidente, Miguel Llanos, realizó este lunes un llamamiento a los vecinos de las 24 parroquias para «estar muy vigilantes y avisar a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado ante la menor duda sobre personas y vehículos sospechosos que estén rondando por alguna vivienda». Llanos aseguró que esta forma de proceder de forma preventiva consistente en dar aviso ante la menor sospecha de actividad delictiva ya ha permitido frustrar un intento de asalto a un chalé en La Pedrera. «Vecinos vieron gente sospechosa intentando entrar en una casa. Entre el aviso que dieron y que saltó la alarma al final, los delincuentes escaparon quedando abortado el robo», explicó el dirigente vecinal, que reclama mayor presencia policial para disuadir. «Los integrantes de esta última banda itinerante andan bailando de una parroquia a otra para dificultar la labor policial», constató.

Soledad Lafuente, presidenta vecinal de Somió, una de las parroquias más castigadas por la última ola de robos, reconoció que existe «preocupación e inquietud» por la recurrencia delictiva, pero también expresó «la plena confianza en la investigación que están llevando a cabo las fuerzas de seguridad» para dar captura a los responsables. «La cámaras de seguridad dan cierta tranquilidad, pero no son la solución definitiva», indicó.

Nabila Gómez, al frente de la Asociación de Vecinos Fontevilla de Cabueñes, manifestó su «confianza en que el dron y las patrullas desplegadas sean suficientes para atajar los robos, aunque los vecinos no puedan evitar tener cierta sensación de inseguridad».

Crítica socialista a Bravo

Por su parte, la concejala del PSOE Marina Pineda recriminó la falta de implicación del gobierno local y de la concejala de Seguridad Ciudadana, Nuria Bravo, en la solución de «una situación que está generando una gran preocupación en la ciudadanía, especialmente en las parroquias rurales». «Haber instalado cámaras de seguridad no debe servir de excusa para que la Concejalía de Seguridad Ciudadana se haya instalado en la desidia, sobre todo, después de saber que ni siquiera todas están en funcionamiento», señaló Pineda.

