'Gijón de Sidra' entregó sus premios de 2025 «La sidra no es solo una bebida es el reflejo de Asturias» expresó María González, coordinadora del evento tras hacer entrega de los galardones, entre otros a Champel como 'Mejor Sidrería 2025'

Jana Suárez Gijón Martes, 21 de octubre 2025, 19:58 Comenta Compartir

Finalizó, ayer, la decimosexta edición de 'Gijón de Sidra' con la entrega de los premios a los llagares y sidrerías participantes. Un gran broche que también sirvió de homenaje a una de las guisanderas más reputadas de la ciudad, Pili Rodríguez, a la que se le entregó una distinción por «su trabajo y trayectoria» expresó María González, coordinadora de eventos de Fenicia Marketing Gourmet, quien ejerció de maestra de ceremonias en un acto que se celebró en el Ayuntamiento y que contó con representantes de algunas de las 34 sidrerías y los 13 llagares participantes. «La sidra no es solo una bebida es el reflejo de Asturias» subrayó González.

«Qué mejor día para hacer entrega de estos diplomas que hoy, Día de la Manzana, fruta esencial de nuestra tierra y alma de la sidra asturiana, un símbolo que representa nuestras raíces, nuestro paisaje y nuestra cultura», alabó González. Tras ella, tomó la palabra Ángel Lorenzo, presidente de Otea en Gijón y uno de los promotores de estas jornadas. «Hay que agradecer a los participantes y galardonados porque han demostrado su compromiso con la excelencia», afirmó Lorenzo, que también resaltó la acogida que están teniendo los eventos sidreros en la ciudad. Alejandro Morán, uno de los gerentes de Champel, local premiado como 'Mejor Sidrería'. subrayó que «este concurso nos ha dado a conocer aún más. Estamos muy agradecidos», aseveró Morán. Como buenos premios sidreros que se precien, se resaltó el escanciado, en donde Eduardo Fernández (Los Pomares) e Isabela Padrón (Bodegas Anchón) compartieron podio con el vencedor, Daniel Tenreiro (La Maniega), al que también se le hizo entrega de un fajín verde como distintivo.

Por su parte, Óliver Suárez, presidente de Divertia, destacó la entrega de todos los que formaron parte de esta edición de 'Gijón de Sidra'. " A ellos quiero felicitar por su pasión y dedicación y por ser los verdadeos protagonistas de esta fiesta. En un mundo cada vez más globalizado, poner en valor productos como nuestra sidra asturiana es más importante que nunca", remarcó Suárez.

Iván de la Plata, director general de Fenicia, protagonizó el momento emotivo del evento cuando hizo entrega de la distinción a la trayectoria y dedicación hostelera. «La premiada es una persona joven, pero con mucha experiencia. Una persona a la que todos queremos muchísimo, con un temperamento maravilloso, muy formada y a la que todos reconocemos como guisandera», detalló de la Plata, antes de mencionar el nombre de Pili Rodríguez, de Los Pomares, quien con los ojos llenos de lágrimas expresó, «gracias a toda la gente que se acercó a nuestra casa y al resto de los participantes a animarse a tomar un culín». Ovación general de todos los presentes y grito unánime de «Puxa la sidra y puxa Gijón!».

El palmarés completo de 'Gijón de Sidra 2025' quedó conformado de la siguiente forma: Viuda de Angelón (Más prestosa), Sobiñagu (Más guapina), La Maniega & Trabanco (Mejor equipo), Daniel Tenreiro, de La Maniega (Mejor escanciador), Sobiñagu con su bombón (Mejor cazuela), Sidra Trabanco (Mejor sidra), Champel (Mejor sidrería), Pilar Ramos (Cocinando con el corazón). Ganadores y finalistas posaron en el Consistorio.