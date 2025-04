«No podemos paralizar el desarrollo del 'solarón' de Gijón por un 12% más menos de zona verde»

El gobierno municipal de Gijón no ve posibles más opciones que las ya aceptadas por Adif y rechaza una consulta popular para no retrasar más el plan de vías

Iván Villar Gijón Jueves, 10 de abril 2025, 06:45

«Hemos dado todos los giros que había que dar. Y no nos engañemos, ya no hay otra posibilidad». El concejal de Urbanismo de Gijón ... y portavoz de Foro, Jesús Martínez Salvador, señaló en el Pleno que ante la nueva propuesta para la reordenación del 'solarón' que se puso sobre la mesa en el consejo de administración de Gijón al Norte ya no queda más margen de maniobra que el vinculado a una posible reducción de la edificabilidad del 30%, pero que se lograría rebajando la altura de los edificios –sin modificar su disposición– y siempre a costa de los derechos edificatorios del Ayuntamiento y el Principado. «El Ministerio de Transportes no va a renunciar ni a un euro de los ingresos derivados de la venta de las parcelas. Y por más que podamos insistir, no va a cambiar su postura», añadió.

El edil justificaba de este modo su voto en contra a una iniciativa de Podemos en la que se instaba a reclamar al Gobierno central «un replanteamiento del aprovechamiento de los terrenos», de cara a garantizar su transformación en parque, y en la que también se pedía someter la nueva propuesta a una consulta ciudadana. La concejala y portavoz de Podemos, Olaya Suárez, apeló a las promesas de Foro durante la campaña electoral y consideró que «lo que nos quieren vender como un avance histórico es en realidad un fracaso, solo con un paseín con cuatro árboles que irá entre bloques de hormigón y al que suman como logro los metros cuadrados que ya tiene el parque de Moreda». También Cristina Corominas, que intervino en el Pleno en representación de 'Un pulmón para el solarón', rechazó una propuesta en la que «por mucho que pinten en los planos de verde los tejados, no sería una zona verde, sino un desfiladero entre edificios». Ampliar El concejal de Urbanismo de Gijón, Jesús Martínez Salvador, en el Pleno. J. C. Román Martínez Salvador remarcó que «nunca dijimos que debía eliminarse por completo la edificabilidad» y recordó que el gobierno municipal había puesto el año pasado sobre la mesa un plan que incrementaba la superficie destinada a zonas verdes un 85% con respecto al plan Junquera aprobado hace dos décadas. En la propuesta ministerial el aumento es del 75%. «No podemos paralizar el desarrollo de estos terrenos y de Gijón por un 12% más o un 12% menos de zona verde», señaló el concejal en referencia a la necesidad de no seguir retrasando el proyecto y ante la imposibilidad de que el Ministerio ceda en sus posiciones. «No demos excusas» El concejal de Participación Ciudadana, Abel Junquera, del PP, advirtió que «todo lo que sea replantear proyectos ya presentados y seguir dando vueltas con ideas como una consulta ciudadana serán excusas al Ministerio de Transportes para no invertir en Gijón». Recordó además que el plan que está sobre la mesa es «una solución equilibrada» que se asemeja a la que siempre defendió su partido para estos terrenos. También el socialista Tino Vaquero rechazó empezar a diseñar nuevas opciones de ordenación, considerando que «si nos podemos a discutir, acabaremos como ocurrió con el debate sobre la centralidad de la estación». Sara Álvarez Rouco, de Vox, cree que «ni siquiera un plebiscito lograría ablandar al ministerio del señor Puente». Y solo IU apoyó la propuesta de Podemos de «dar la voz a la gente» con una consulta.

