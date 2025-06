Gijón se suma a la Fiesta de la Música el 21 de junio con 20 conciertos por toda la ciudad

Gijón se sumará un año más a la Fiesta de la Música, una celebración internacional que tendrá lugar el próximo 21 de junio ... y que llenará la ciudad de melodías y acordes. La programación se presentó, este lunes en el Centro de Cultura Antiguo Instituto, por la concejala de Cultura, Montse López Moro quien destacó «la diversidad de las 20 actuaciones que abarcan desde el rap y el fulk, hasta el tango contemporáneo o el folk asturiano».

Variedad de estilos

La jornada comenzará a las 12.30 horas en el parque de La Serena con el grupo Akin and the Afrobeat Brothers y su mezcla de afrojazz, funk y ritmos de baile. A la misma hora, habrá muestras de música tradicional asturiana en diferentes rincones de la ciudad con bandas de gaitas y grupos folclóricos como Saxum, Pepe Blanco o El Turruxón. A las 13:00 h, el Parque de Isabel la Católica acogerá un concierto del alumnado del Conservatorio Profesional deMúsica y Danza de Gijón. El dúo L&R llevará su 'post-folk asturianu' al Parque de Fernando VI de El Cerillero. Le seguirá la actuación de The Soulers a las 20.00 h en la Plaza de la República.A esa misma hora, el grupo de rap Souls in Painactuará en el auditorio Doctor Francisco Cienfuegos-Jovellanos. A las 21.30 h, el paseo de Begoña recibirá al quinteto Loca Bohemia Quinteto que reinterpretará el tango con un enfoque contemporáneo. Colofón final, a las 22.30 h, con Begoña Olavide y Javier Bergia en elCentro de Cultura Antiguo Instituto, con el espectáculo 'A propósito de Miguel. Mucha y buena música.