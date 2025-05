La gijonesa Carmen De-Bernardi, novelista de 19 años: «Me pellizco para comprobar que esto es real»

Leticia González Gijón Viernes, 2 de mayo 2025, 22:14 Comenta Compartir

Apenas ha cumplido los 19 años y ya tiene dos libros publicados. Los acontecimientos se han sucedido de un modo tan trepidante que Carmen De-Bernardi Roza todavía tiene que pellizcarse para comprobar si lo que está viviendo es real. La editorial gijonesa Sportula, especializada en literatura de género, acaba de sacar a la luz 'El mundo tras el sueño', segundo trabajo firmado por esta joven gijonesa, estudiante de Logopedia en la Facultad de Psicología, que compagina sus clases en Oviedo con la escritura y el dibujo. «Empecé a escribir desde muy pequeña lo que para mí eran auténticos best seller. ¡Vaya pedazo de novela que me está quedando!, me decía a mí misma. Luego resultaba que solo eran cuentos para niñas», explica sobre los orígenes de esta afición que en gran parte le viene de familia, pues su padre, Alejandro De-Bernardi, periodista y escritor, también se dedica al viejo oficio de contar historias.

Su relación con la creación literaria arrancó en el colegio. «Cuando las clases no exigían demasiada concentración, sacaba mi libreta y me ponía a escribir. Otras garabatean el papel; yo escribo», precisa. La pandemia y el tiempo extra que aquella circunstancia excepcional significó supuso el impulso definitivo que esta precoz autora necesitaba para afianzarse en el hábito de la escritura. «Empecé a tomármelo más en serio. Al principio, hacía mucha novela negra, pero de manera natural fui encontrándome más cómoda con la fantasía», cuenta.

Mucha gente escribe, pero no todo el mundo puede o quiere publicar. Sobre cuándo se planteó por primera vez hacerlo, De-Bernardi explica cómo cada vez que pasaba por delante de una librería veía esos nombres en las portadas y fantaseaba con la idea de ver también algo suyo. «Un día asistí a una especie de convención donde se reunían personas del mundo editorial, que corregían, escribían, ilustraban... y de ahí surgió mi primer contacto con el gremio».

No ha transcurrido ni medio año desde que 'Seleer' publicara su primer cuento tras contactarla a través de TikTok. «Les envié mi propuesta y a la semana siguiente me comunicaron que lo iban a lanzar. ¡No me lo podía creer!», relata emocionada acerca de aquel encuentro que supuso el salto de escribir para ella misma a hacerlo para el mundo entero. Así presentó en diciembre 'El lanzador de estrellas'.

Ahora, con 'El mundo tras el sueño' constata que aquello no fue un hecho aislado y se confirma como escritora; «aunque cualquiera que escriba merezca dicho tratamiento». Por si esto fuera poco, Carmen también ha ilustrado sus páginas con escenas. «Me tiraba seis o siete horas dibujando. Primero a lápiz sobre papel, para luego digitalizarlas en el ordenador», dotando a su obra de un toque personal que la hace única en su género.

'El mundo tras el sueño' aborda sin ambages, con un lenguaje asequible e incluso bello, la salud mental desde el punto de vista de un protagonista femenino –«no autobiográfico aunque, al igual que yo, la protagonista tiene 19 años y cursa mi misma carrera», aclara–. Su relato acerca al público la problemática social que supone la salud mental. Una lectura amena que obliga a emprender un viaje en el que extraer deducciones propias. «Mejor que vayan pensando y que lleguen por sí mismos a su significado más profundo», propone la joven autora, quien no oculta que se ha inspirado en una experiencia cercana acerca de depresión y la gestión de las emociones propias y ajenas durante la juventud. Pese a sus 19 años, De-Bernardi tiene ya nuevos proyectos en ciernes. De momento, prefiere no adelantar nada.

