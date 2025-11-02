El concejal de Infraestructuras Urbanas y Rurales del Ayuntamiento de Gijón, Gilberto Villoria Palacios (Riosa, 1967), será el responsable en 2026 de la ejecución ... del 74,7% de toda la inversión municipal, con un montante de casi 26 millones de euros.

–Con estos datos, ¿cómo afronta el próximo ejercicio?

–Es una responsabilidad grande, pero lo afronto con la confianza de que van bien las cosas. Llevamos más de dos años de mandato y las obras se van ejecutando y van saliendo. Tengo mucha confianza en el equipo, en los funcionarios del servicio de Obras Públicas, del servicio de Arquitectura y en mi directora.

–¿Dónde pondría usted el acento de ese 74% de inversión?

–En Tabacalera, que es la estrella, es el proyecto que va a transformar Gijón.

–¿Qué vamos a ver en Tabacalera a lo largo del año que viene?

–Tienen que empezar las obras. Tenemos dos millones y medio de euros en el presupuesto para Tabacalera. Empezaremos con excavaciones, cimentaciones y tienen que verse avances. El compromiso es que en diciembre de 2027 esté ejecutado el edificio Piñole.

–Han estado explicando el proyecto de traslado del museo a los colectivos culturales de la ciudad. ¿Entiende el recelo respecto a los plazos de ejecución?

–Siempre hay cierta incertidumbre con las obras, pero manejamos plazos realistas, que se pueden cumplir. Estamos dando dos años para ejecutar ese edificio y para el de Tabacalera tenemos la mesa de contratación la semana que viene, con lo que tendremos adjudicatario antes de que acabe el año.

–¿Qué supone la pérdida de fondos europeos para el Plan Cimavilla?

–Seguimos con la programación de esas obras. Si se consiguen fondos europeos perfecto y si no tenemos capacidad para financiarlas con recursos municipales.La prueba es que, por ejemplo, tenemos dinero en el presupuesto para Tabacalera y para el centro de mayores.

–Esta semana comienzan los sondeos en el Muro para estudiar un soterramiento que genera controversia con su socio de gobierno y con la oposición.

–Esta semana ya va a haber máquinas por ahí. Los sondeos van a empezar en las bocacalles al Muro, en sentido del Piles hacia la Escalerona, para luego volver por la mediana en sentido contrario. Vamos a hacer un estudio serio, que nos va a dar la solución técnica, cómo hacerlo, y una estimación del coste. Con eso en la mano se tomarán decisiones, porque lo otro es hablar por hablar. Hasta ahora, no hay datos para poder hablar con seriedad de este soterramiento.

–Su compañero Pelayo Barcia, edil de Tráfico, criticaba que el proyecto de soterramiento con el que Foro concurrió a las elecciones comenzaba en El Molinón.

–Tuvo ocasión para intervenir en los pliegos y modificarlos si lo hubiese querido. Ahora ya es extemporáneo, ya está licitado y adjudicado. No tenemos por qué tener un pensamiento único. Somos un grupo muy democrático.

–Del estudio de tráfico que se hizo en Munuza, ¿hay alguna conclusión?

–La conclusión no era definitiva y no nos garantizaba una opción u otra, con lo cual queremos ampliar ese estudio y queremos relacionarlo con el soterramiento del Muro. Estamos a expensas de cómo enlazar todas las conclusiones para tomar decisiones. Sabemos que es necesario, resulta peligroso por la estrechez de las aceras y la cantidad de tráfico que asume y es un cuello de botella para el tráfico. Conciliar todo eso ahí lleva a que la decisión no esté tomada.

–¿Cómo va el acondicionamiento provisional de Naval Azul?

–Va bien. El compromiso es abrirlo al uso público antes de Navidades y en ello estamos, apurando porque siempre surge alguna complicación, pero vamos a llegar.

–Anunciaron el derribo del Soccer World y los vecinos se muestran escépticos.

–Es un tema enquistado pero ya tenemos adjudicada la redacción del proyecto de demolición, nos lo van a entregar en unas semanas y en el primer trimestre del 26 se va a proceder a la demolición. Y a la vez se está avanzando en una nueva concesión.

–¿Por qué no acaba de arrancar la comprometida renovación del pavimento de Campo Valdés?

–En el Campo Valdés tenemos en el presupuesto para 2026 cien mil euros, una cantidad con la que no vamos a reparar nada, pero sí vamos a contratar asistencias técnicas para redactar el proyecto de remodelación. Porque no solo es el pavimento, el problema grande son las filtraciones a las termas romanas. Hay que levantar, aislar las termas para preservarlas y darles condiciones óptimas de uso y luego ya reponer con una estética que está por definir. En el 26 se definirá ese proyecto y probablemente en el 27 se presupuestará.

–¿Qué conclusiones sacaron de las pruebas de limpieza de la cubierta de Vaquero Turcios en El Molinón?

–Las pruebas de limpieza salieron bien y se ve el resultado en la grada norte, que es espectacular. La tela admite limpieza, sin degradar. Vamos a convocar a los concesionarios en breve para poner sobre la mesa esto. La limpieza no es barata, porque hay muchos medios auxiliares caros y hay que ver cómo repartir las cargas. Llegaremos a un acuerdo seguro, porque El Molinón necesita esa limpieza para que luzca la obra de Vaquero Turcios. También seguimos invirtiendo en el estadio. Ahora está en licitación el refuerzo de un pórtico y 450.000 euros para 2026.

–El año que viene La Calzada verá ampliado su complejo deportivo.

–Sí, tenemos 1,4 millones de euros para hacer un polideportivo nuevo y ahí cerca tenemos el aparcamiento multimodal, que tanto ha criticado el socialista Tuero a esta concejalía. En este caso duele mucho en el servicio de Obras Públicas porque es un proyecto que licitó el equipo de gobierno anterior, dando un plazo a la ingeniería que se lo adjudicó brevísimo para entregarlo, porque fue todo atropellado para presentar a fondos europeos. Ese proyecto tiene errores grandes en la definición de la arena y hubo que cambiarla porque era un barrizal. Utilizaron como acabado una celosía de plástico que con cualquier tracción rompe. Vamos a resolver la chapuza licitada por el gobierno anterior y poner algún pavimento drenante para resolverlo de forma definitiva. Ahora ya va a ser con cargo a las arcas municipales, porque no es imputable a una mala ejecución, es imputable a una mala idea.

–Cuando presentó el presupuesto de su concejalía destacó la equidad en el reparto por distritos.

–Sí y la forma de medir si esto es así o no es viendo cuánto cae por distrito, excluyendo los grandes proyectos de las cuentas. Vemos que van desde el 1,2 millones del distrito rural a los 3,5 del distrito centro, pero también distribuimos ponderando un poco en función de la población. Parece que al que menos recursos dedicamos es la zona rural, pero partíamos de años de inversión cero o años de inversión de 300.000 euros. En 2026, con otros 333.000 euros del presupuesto de participación ciudadana, superamos el millón y medio. Habíamos comprometido en campaña llegar al millón y estamos por encima del millón y medio. A El Llano dedicamos 3 millones y al distrito sur 2,2 millones y al oeste 2 millones. Estamos repartiendo las inversiones de la forma más equitativa posible.

–¿Qué le gustaría resaltar a usted?

–El refuerzo de inversión en el distrito rural, con 600.000 euros para pavimentación de caminos, que además lo hacemos a través de un paso más en la participación ciudadana. Pedimos a las asociaciones de vecinos que nos den un listado de caminos sin pavimentar que ellos consideren prioritario y, luego, con un criterio técnico y lo más objetivo posible, como contando el número de viviendas a los que dan servicio, se eligieron los caminos. Mantenemos ese criterio para el año que viene. También renovamos el contrato de desbroce y limpieza, que nos permite incrementar los kilómetros de cunetas limpiadas en un 37% y los kilómetros de bordes desbrozados en un 31%.