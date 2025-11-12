El gobierno local de Gijón solo colaborará «si la Consejería de Vivienda se compromete por escrito con plazos y financiación»

El concejal de Urbanismo y portavoz del equipo de gobierno gijonés, Jesús Martínez Salvador, respondió al consejero Ovidio Zapico que el Ayuntamiento de Gijón está ... dispuesto a colaborar con el Principado en la construcción de vivienda a precio asequible «siempre que se comprometa por escrito con el cuánto y el cuándo, marcando unas fechas para el inicio de las obras y un presupuesto consignado en el corto plazo».

«Si nadie en el Principado le va a poner los pies en el suelo al señor Zapico, lo va a hacer el Ayuntamiento de Gijón», aseguró el edil de Foro, quien recordó al consejero que si el Principado puede construir actualmente 250 viviendas en alquiler asequible para jóvenes en el antiguo solar de Peritos es gracias al Consistorio gijonés. «Fuimos nosotros quienes salvamos el proyecto para Peritos al tramitar la modificación de urgencia del Plan General de Ordenación para que un supermercado pudiera instalarse allí y además la EMA les ha garantizado el suministro de agua», remarcó.

«La política real dista mucho de los discursos huecos y sectarios que para nada ayudan solucionar el principal problema que tienen los ciudadanos en la actualidad, como es el acceso a la vivienda de una manera digna y una manera asequible», señaló. Martínez Salvador acusó a Zapico de «estar cegado de sectarismo y buscar torpedear la negociación» que venían manteniendo de forma discreta ambas administraciones para la cesión de suelo municipal con algunos acuerdos al respecto. Se volvió a referir así el edil de Urbanismo al boicot del Principado al Plan Llave con el anuncio de una pobre subida del modulo de vivienda protegida, del 2,7%, a CAC-Asprocon cuando faltaban pocas horas para cerrar el plazo para que se presentasen ofertas de constructores.

Acusó a la Consejería de Vivienda de «ser una agencia de colocación» y aseguró que prueba de su «inoperancia» es que solo ha sido capaz de ejecutar una cuarta parte de los 83 millones que tiene presupuestados la Dirección General de Vivienda. Y prosiguió: «Para construir 300 viviendas como ha dicho el consejero que podrían hacer, con el modelo del Principado promoviendo y construyendo ellos, la Dirección General de Vivienda necesitaría más dinero del que gestiona».

Martínez Salvador también recriminó al Principado que no haya hecho nada en más de un año con los terrenos de Ecojove, donde el PGO vigente prevé la gran actuación concertada para vivienda de protección (1.900 pisos). Aunque ambas administraciones habían quedado en trabajar conjuntamente en un reformulación del proyecto, la verdad es que a día de hoy ese gran plan residencial está en vía muerta, tras poner trabas el Gobierno regional a su desarrollo por la iniciativa privada. Esa parálisis tiene que ver con el hecho de que, como sentenció este miércoles la directora general de Urbanismo, Laura López, «el Principado no cree ahora que la ciudad deba crecer por el oeste».