Martínez Salvador en rueda de prensa el miércoles por la tarde. M. M.

El gobierno local de Gijón solo colaborará «si la Consejería de Vivienda se compromete por escrito con plazos y financiación»

Martínez Salvador acusa a Zapico de «estar ciego de sectarismo y buscar torpedear la negociación con el Ayuntamiento» al boicotear el Plan Llave

Marcos Moro

Marcos Moro

Gijón

Miércoles, 12 de noviembre 2025, 22:23

El concejal de Urbanismo y portavoz del equipo de gobierno gijonés, Jesús Martínez Salvador, respondió al consejero Ovidio Zapico que el Ayuntamiento de Gijón está ... dispuesto a colaborar con el Principado en la construcción de vivienda a precio asequible «siempre que se comprometa por escrito con el cuánto y el cuándo, marcando unas fechas para el inicio de las obras y un presupuesto consignado en el corto plazo».

