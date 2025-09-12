El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Foto de familia de los Trabanco entre toneles, como no podía ser de otra forma. ARNALDO GARCÍA

El gran día de los Trabanco

La presentación del libro del centenario une a la saga familiar gijonesa en el llagar El Túnel, donde Samuel, además de escanciar sidra, también cantó

Eva Hernández

Eva Hernández

Gijón

Viernes, 12 de septiembre 2025, 22:26

Recuerdos, anécdotas, alegrías y confesiones. Todo esto contiene el libro 'Trabanco, 100 años escanciando juntos' escrito por Pachi Poncela por el centenario de la sidrería de Lavandera. La presentación del evento, que tuvo lugar en el histórico llagar El Túnel, registró un lleno absoluto sin dejar de ser «un acto familiar y emotivo», apuntó Yolanda Trabanco, cuarta generación de la saga. De todas ellas, de la primera a la cuarta, recoge Poncela su perspectiva respecto a la empresa a través de entrevistas que fue recopilando para crear la obra. Un relato único que recorre el pasado, presente y futuro de Trabanco. Durante el acto Samuel Trabanco, actual gerente, mostró una de sus aficiones al público: el canto.

Samuel Trabanco firma el libro 'Trabanco, 100 años escanciando juntos' en el llagar El Túnel, en una cita familiar en la que conversó con el autor Pachi Poncela, en la foto superior. ARNALDO GARCÍA
