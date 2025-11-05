El Grupo atiende a «una demanda histórica» con la nueva zona de surf La entidad deportiva inaugura en el Grupín de Emilio Tuya 70 taquillas, un compresor para hinchar tablas de paddle y vestuarios reformados

Eva Hernández Gijón Miércoles, 5 de noviembre 2025, 22:44

«Con este espacio se da respuesta a una demanda histórica». Este miércoles, el Real Grupo Covadonga inauguró una de las instalaciones más esperadas en la sede de el Grupín de la playa, en la calle Emilio Tuya: la nueva zona surf. Esta mejora forma parte de la segunda fase de renovación integral que se está desarrollando en esta sede. En total, se trabajó sobre una superficie de más de 86 metros cuadrados. Dentro de estos, setenta pertenecen a esta nueva zona surf y los dieciséis restantes al resto de instalaciones. La inversión total de esta actuación asciende a 350.000 euros, de los cuales 300.000 euros se destinaron a obras de reforma y adecuación, y 50.000 euros a mobiliario y equipamiento, cumpliendo el presupuesto previsto.

Dentro de las renovaciones se incluye: un vestuario masculino y femenino reformado en su totalidad; ocho duchas con pulsador, diseñadas para el ahorro de agua; una zona de lavado de tablas y trajes con agua dulce; un compresor de uso libre para hinchar tablas de paddle surf, y 50 taquillas húmedas con rack para tablas, ocho taquillas húmedas adicionales y doce taquillas secas para objetos personales.

Todo ello fue presentado por el presidente del Grupo, Joaquín Miranda, y la vicepresidenta, Elena Martín. Con esta intervención «culmina la renovación integral de la sede en apenas dos años, tras la apertura del gimnasio el pasado 2024», subrayó Miranda. «Reforzamos nuestra apuesta por unas instalaciones más sostenibles, accesibles y útiles para todos nuestros socios», añadió.

Actualmente, las taquillas se pueden usar libremente a lo largo del día siempre que queden vacías al finalizar la jornada. Las solicitudes para el alquiler definitivo se puede realizar hasta el 19 de diciembre. El 1 de enero, tras un sorteo público, se asignarán entre los socios que hayan participado durante dos años. Al terminar este tiempo, las taquillas pasarán a aquellos que hayan quedado en lista.

De 120 a 180 euros

Los precios de alquiler son de 120 euros anuales para las taquillas húmedas y 180 euros anuales para taquillas con rack. Por el momento se han recibido 14 solicitudes de taquilla húmeda y 36 de rack. En total se ofertan 8 taquillas húmedas y 50 taquillas con rack destinadas exclusivamente al uso deportivo

El proyecto también incorpora importantes mejoras de eficiencia energética y sostenibilidad, con la renovación completa del sistema e agua caliente sanitaria. Ahora cuenta con cuatro bombas de calor, dos acumuladores y una caldera de apoyo, reduciendo el consumo energético y las emisiones.

Asimismo, se ha instalado un nuevo portón de acceso automatizado con reconocimiento mediante el carnet de socio, un sistema de videovigilancia renovado y se han implementado mejoras en la climatización y ventilación.

