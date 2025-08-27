El Grupo Covadonga distingue a Lisardo Argüelles y a Pachu Muñiz El presidente de la Asociación de Veteranos recibe el título de Grupista Ejemplar y el entrenador de natación el Premio a la trayectoria deportiva

Carlos Amado Gijón Miércoles, 27 de agosto 2025, 14:09 | Actualizado 14:20h.

El Grupo Covadonga ha dado a concocer este miércoles dos de los galardones más importantes que concede anulamente con motivo de las fiestas sociales. Lisardo Argüelles recibirá el título de Grupista Ejemplar, mientras que el expalista y entrenador de natación Pachu Muñiz recogerá el Premio a la trayectoria deportiva de este año. La entrega será el lunes 8 de septiembre, día de la patrona del Grupo, a las 13 horas, en la pista polideportiva de la entidad.

Lisardo Argüelles es actualmente presidente de la Asociación de Veteranos del Grupol. Ingresó en el club con su mayoría de edad en septiembre de 1954 y luce el número 5 en su carnet de socio.

A lo largo de más de siete décadas, Lisardo ha sido testigo privilegiado de la transformación del Grupo Covadonga. Ha visto cómo las instalaciones se modernizaban, cómo crecían las secciones deportivas y cómo se consolidaba hasta convertirse en el club amateur más grande de España. Para él, uno de los mayores motivos de satisfacción es comprobar que hoy los niños y niñas del Grupo siguen los mismos pasos que un día dio él.

Por su parte, Francisco Javier Muñiz Muñiz, 'Pachu', es socio desde 1973, y en la actualidad tiene el número 1.657. Comenzó su camino como palista, logrando importantes éxitos en la sección de Piragüismo, pero a finales de los años 80 inició su labor como técnico en la Sección de Natación, primero en la enseñanza y muy pronto en la alta competición.

Su entrega y capacidad le situaron como segundo entrenador junto a Jan Bass Stam y posteriormente junto a Luis Villanueva, consolidando un perfil profesional marcado por el rigor, la cercanía y el entusiasmo. Tras un periodo en el CN Ciudad de Oviedo, Pachu Muñiz regresó al Grupo para asumir la coordinación de la Escuela y, más adelante, convertirse en una figura indispensable en la formación de los jóvenes nadadores grupistas y la consolidación del equipo máster, que ha alcanzado hitos históricos en campeonatos y copas de Asturias, récords autonómicos y nacionales, así como cientos de medallas.

Esta temporada se implicó también en la preparación física del primer equipo, con la ilusión de despedirse en el Campeonato de España. Un tercer infarto, apenas días antes, truncó ese objetivo, pero no le arrebató la satisfacción de ver a 'sus másters' triunfar de nuevo en Gran Canaria.

Con este premio a la trayectoria deportiva, el Grupo quiere reconocer más que una brillante trayectoria técnica y deportiva, «un modo de entender la vida, basado en la pasión, la entrega y la superación constante».