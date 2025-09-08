El Grupo Covadonga revienta el cielo de Gijón en honor de la Santina Los fuegos artificiales en honor de la patrona del club pone el broche a una emocionante jornada de reconocimiento a los socios más veteranos

Carlos Amado Gijón Lunes, 8 de septiembre 2025, 08:23 Comenta Compartir

El Grupo reventó esta medianoche el cielo gijonés en honor de la Virgen de Covadonga, patrona del club, con un espectáculo pirotécnico que emocionó a los miles de socios y sus invitados que abarrotaron las instalaciones de Las Mestas para poner el broche a una de las jornadas más emotivas de las fiestas sociales de cada año, en el que tuvo lugar la entrega de distinciones a los socios más veteranos.

La jornada de este domingo comenzó con el reconocimiento a los socios de honor y de mérito. Los primeros, aquellos que cumplen medio siglo ininterrumpido de pertenencia al club, reciben la insignia de plata del Grupo, mientras que los segundos, los que con 35 años de antigüedad alcanzan la edad de 65 años, recogen una reproducción de la imagen de la Santina, patrona de la entidad.

«Sois un ejemplo de lealtad, constancia, disciplina y compromiso. Con vuestros gestos cotidianos, con vuestra presencia discreta, con vuestra dedicación silenciosa, habéis construido los cimientos sobre los que hoy se asienta el Grupo», les dedicó el presidente Joaquín Miranda, antes de la entrega de distinciones, que abarrotó la pista polideportiva.

En esta ocasión fueron un total de 235 los nuevos socios de honor que recibieron su insignia de plata, y 510 los de mérito. El presidente del Grupo, Joaquín Miranda, señaló que «cada año, este momento nos recuerda la verdadera esencia del Grupo de Cultura Covadonga: ser mucho más que un club deportivo, ser una gran familia unida por valores, tradición y compromiso». «Este no es un acto más del calendario, es probablemente el más emotivo de todos, porque en él ponemos nombre y rostro a la historia viva de nuestro Grupo», remarcó.

Miranda destacó la continuidad que supone para muchos de los socios un sentimiento de pertenencia que se transmite de generación en generación. «Muchos de vosotros heredasteis el sentimiento grupista de vuestros padres y abuelos y lo habéis transmitido después a vuestros hijos y nietos. Otros lo descubristeis por primera vez y decidisteis hacerlo vuestro, convirtiéndolo en parte inseparable de vuestra vida», argumentó. «Ese es el mayor legado que nos dejáis: el de la continuidad, el de mantener viva una llama que pasa de generación en generación», remarcó.

«Celebramos vuestra fidelidad, vuestro amor por el Grupo y el papel que desempeñáis como referentes. Sois memoria y sois faro: guardáis nuestra historia y, al mismo tiempo, ilumináis el camino que debemos seguir», les dedicó Joaquín Miranda, quien también tuvo palabras de agradecimiento a los trabajadores, colaboradores y voluntarios por «hacer posible estas fiestas».

«Con vuestra Santina y vuestra insignia, lleváis también un pedacito del corazón del Grupo, porque sois parte fundamental de lo que hemos sido, de lo que somos y de lo que seguiremos siendo», concluyó el presidente del Grupo, después de animar a todos a seguir disfrutando de un programa festivo que preveía cerrar esta noche con los fuegos artificiales en honor de la Santina.

Procesión de la Santina

Las fiestas proseguirán este lunes con la procesión de la Santina, a las 12.15 horas, en la explanada central, seguida de una ofrenda floral por los socios fallecidos. A las 13 horas, entrega de distinciones al Grupista Ejemplar, Trayectoria Deportiva, empleados con 25 años y deportistas con medalla en campeonatos de España o internacionales en 2024. El Dúo Eleven amenizará la sesión vermú y por la tarde, actividades deportivas, con el tradicional partido entre veteranos del Grupo Covadonga y del Sporting, a las 18 horas, en el campo de hockey.