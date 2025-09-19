La Guardia Civil halló el cadáver de un hombre al acudir al atropello de tren a una vaca en Gijón Los restos mortales, que llevarían allí cuatro meses, fueron localizados poco después del insólito nacimiento de una ternera en el accidente ferroviario en Fontaciera

Si extraño fue el accidente de tren en Fontaciera, en Gijón, en el que nació una ternera al atropellar el convoy a su madre, más lo es lo que vino a continuación. La Guardia Civil y los bomberos de Asturias localizaban en las inmediaciones el cadáver de un hombre en avanzado estado de descomposición. Al parecer, la muerte se habría producido cuatro meses atrás.

La xata 'Milagros' vino al mundo el miércoles 10 de septiembre de forma abrupta y también rodeada de singularidad y dejando perplejos a los vecinos de un sitio en el que apenas pasa nada hasta que de pronto, pasan muchas cosas.

Las investigaciones realizadas por la Benemérita en torno a la aparición de los restos humanos apuntan a que se trató de una muerte natural. No se aprecian indicios de criminalidad y la principal hipótesis es que se trata de un sin techo que se bajó del tren en el apeadero de Pinzales y buscó cobijo en una nave abandonada ubicada a escasa distancia de donde se produjo el siniestro de tren.

El atropello de la vaca adulta preñada tuvo lugar sobre las 6 de la mañana. El animal murió en el acto, así como uno de los terneros, si bien la otra salió despedida del útero como consecuencia del impacto y sobrevivió. Su dueño, como no podía ser de otra manera, la llamó 'Milagros'.

Ese accidente ferroviaro movilizó a los servicios de emergencia por el entorno de la estación de Pinzales y fue ahí, apenas unas horas después del siniestro, cuando hallaban el cadáver en avanzado estado de descomposición. En la zona el asombro no paró de creer en todo el día, con la sucesión de episodios tan poco usuales.

Fallecido en un coche en Nuevo Roces

No fue el único cadáver que apareció la semana pasada en Gijón. Un hombre fue hallado muerto el jueves en un vehículo que se encontraba estacionado en Nuevo Roces. La investigación policial determinó que había fallecido por causas naturales.

