«'Milagros' salió despedida del vientre cuando el tren arrolló a la vaca» La historia de la xata que sobrevivió a un atropello ferroviario causa sensación en Fontaciera, en Gijón

Olaya Suárez Gijón Jueves, 11 de septiembre 2025, 18:50 | Actualizado 19:08h.

'Milagros' ya es conocida en todo Fontaciera, en Gijón, con tan solo un día de vida. No es para menos. Esta ternera ha protagonizado un insólito episodio que tiene boquiabiertos a los vecinos: estaba dentro del útero de su madre cuando la vaca fue atropellada por un tren. La ternera salió despedida del útero debido al brutal impacto del convoy y sobrevivió. Peor suerte corrieron su madre, 'Verrugas', y su hermana, cuyo cadáver quedó debajo del tren.

«Me llamaron muy pronto por la mañana para decirme que habían atropellado a una de mis vacas que estaba preñada y cuando llegué allí me comentaron que la vaca estaba muerta y uno de los terneros también, pero que el otro estaba vivo...», relata Ramón C., que se quedó de piedra «porque me parecía imposible que uno de los dos terneros hubiese sobrevivido». «No podía llamarla de otra forma, porque fue un auténtico milagro...», dice.

«La vaca quedó destrozada y se ve que del impacto los terneros salieron despedidos del útero, uno de ellos murió y estaba debajo del tren pero 'Milagros' estaba viva, bastante débil y todavía no se había puesto de pie, acababa de nacer, pero estaba viva...», explica. La llevó a la ganadería, a unos cien metros de donde se produjo el atropello del tren (de la línea Gijón-Pola de Laviana) y le dieron los primeros cuidados.

A las pocas horas 'Milagros' se levantó y ya camina por la cuadra con soltura, sin ser consciente de que en la zona, todos hablan de ella. Es una xata sana, a la que le quedaban unas dos semanas para venir al mundo, pero que lo hizo antes de tiempo de la forma más abrupta posible. Le faltan las atenciones de su madre, pero Ramón y su hijo Miguel no escatiman en cariños con una vaca tan especial.