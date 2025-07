Guerra de pasquines entre Foro y el PSOE a cuenta de la subida del autobús en Gijón

E. C.

Elena Cuesta Gijón Martes, 1 de julio 2025, 07:44

La subida de los precios de EMTUSA a cuenta de la pérdida de las ayudas del Ministerio de Transportes lleva protagonizando el debate entre el gobierno local y el principal partido de la oposición desde hace meses. Según se fue acercando julio, que suponía la entrada en vigor de los nuevos precios, el debate subió de tono hasta que tanto Foro como el PSOE de Gijón decidieron intentar convencer de sus argumentos a la ciudadanía a través de sendas campañas de folletos.

El que ha utilizado un lenguaje más incisivo es el PSOE, que tituló su hoja informativa con un contundente «¡¡¡Foro te sube el autobús y te miente!!!». En su argumentario, los socialistas ponen a Oviedo y a Avilés como ciudades que cumplen con la implantación de ZBE por lo que mantienen unas ayudas. Explican que «en ninguna ciudad de España se multa a residentes y trabajadores de la ZBE, tengan el vehículo que tengan». «Lo que dice el gobierno de Foro es mentira. Nadie te va a multar», se puede leer. El PSOE concluye con que «ha sido el gobierno de Moriyón el que ha decidido implementar la ZBE solo en La Calzada. Podían haberlo hecho en otro lugar».

Por su parte, Foro elaboró un folleto explicativo, en el que da cuenta de que el Ministerio «solo mantiene las ayudas si empezamos a multar en la ZBE de La Calzada», por donde pasan «más de 1.000 camiones al día», señalan. «PSOEe IU prometieron en 2022 vincular el desarrollo de las ZBE con la ejecución del vial de Jove. Ahora cambian de opinión», señala el folleto. «Foro Asturias no va a dejar tirados a los vecinos ni va a ceder ante chantajes», argumentan para finalizar con el compromiso de no multar «hasta que no se haga el vial de Jove que el PSOE prometió».